Pablo Larrazábal brilla y el equipo de la Ryder saca las garras ante el público londinense

Pablo Larrazábal es un veterano jugador (42 años) que ha encontrado esta semana uno de los mejores niveles de golf de su carrera. Tanto, que se ha instalado de pleno derecho en el top-10 gracias a dos rondas de cinco bajo par. El de Barcelona cuenta con nueve victorias en el circuito europeo, la última en el KLM Open de Países Bajos en mayo de 2023. Llega al fin de semana rodeado de grandes nombres, muchos de ellos presentes en la próxima Ryder de Nueva York (26-28 de septiembre).

Para empezar, solo uno se ha quedado fuera del corte: Rasmus Hojgaard (+5), 'rookie' y única cara nueva en un equipo en el que, de hecho, el danés sustituye a su hermano gemelo Nicolai. Tampoco sigue en liza el capitán del equipo europeo, el inglés Luke Donald (-1). Los otros diez componentes –el austriaco Sepp Straka se ausenta por paternidad– continúan en faena y muchos de ellos en cabeza. El inglés Tommy Fleetwood (-2) superó la barrera por la mínima, mientras que sus compatriotas Tyrrell Hatton (-5) y Matt Fitzpatrick (-6) están bien situados.

Algo peor marchan el norirlandés y alma máter del vestuario Rory McIlroy (-3), mismo bagaje que el irlandés Shane Lowry. Ambos compartieron partido con Jon Rahm (-4). Por delante y empatados en -11, a un golpe del líder Hideki Matsuyama, se encuentran el sueco Ludvig Aberg, el noruego Viktor Hovland y el inglés Justin Rose.

Amaia Latorre, fuera

Por otro lado, la vitoriana Amaia Latorre no superó el corte en el Open de Suiza, torneo del circuito europeo al que llegaba en plena forma tras dos sextos puestos y su victoria de hace un mes en Suecia en el LETAS, la segunda división del continente.