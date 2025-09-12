El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Larrazabal ha completado dos rondas con cinco golpes bajo par cada una. AFP
BMW PGA Championship

Pablo Larrazábal brilla y el equipo de la Ryder saca las garras ante el público londinense

El japonés Hideki Matsuyama lidera con -12, ocho golpes por delante de Jon Rahm

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:40

Pablo Larrazábal es un veterano jugador (42 años) que ha encontrado esta semana uno de los mejores niveles de golf de su carrera. Tanto, que se ha instalado de pleno derecho en el top-10 gracias a dos rondas de cinco bajo par. El de Barcelona cuenta con nueve victorias en el circuito europeo, la última en el KLM Open de Países Bajos en mayo de 2023. Llega al fin de semana rodeado de grandes nombres, muchos de ellos presentes en la próxima Ryder de Nueva York (26-28 de septiembre).

Para empezar, solo uno se ha quedado fuera del corte: Rasmus Hojgaard (+5), 'rookie' y única cara nueva en un equipo en el que, de hecho, el danés sustituye a su hermano gemelo Nicolai. Tampoco sigue en liza el capitán del equipo europeo, el inglés Luke Donald (-1). Los otros diez componentes –el austriaco Sepp Straka se ausenta por paternidad– continúan en faena y muchos de ellos en cabeza. El inglés Tommy Fleetwood (-2) superó la barrera por la mínima, mientras que sus compatriotas Tyrrell Hatton (-5) y Matt Fitzpatrick (-6) están bien situados.

Algo peor marchan el norirlandés y alma máter del vestuario Rory McIlroy (-3), mismo bagaje que el irlandés Shane Lowry. Ambos compartieron partido con Jon Rahm (-4). Por delante y empatados en -11, a un golpe del líder Hideki Matsuyama, se encuentran el sueco Ludvig Aberg, el noruego Viktor Hovland y el inglés Justin Rose.

Amaia Latorre, fuera

Por otro lado, la vitoriana Amaia Latorre no superó el corte en el Open de Suiza, torneo del circuito europeo al que llegaba en plena forma tras dos sextos puestos y su victoria de hace un mes en Suecia en el LETAS, la segunda división del continente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conmovedor mensaje de Sara Botello, mujer de Laporte, tras el regreso del central al Athletic
  2. 2

    Así se inunda Bizkaia: 8.000 vecinos en riesgo por las mareas extremas en la Ría
  3. 3

    Águila Solitaria, el asceta que lleva 20 años aislado del mundo en un valle de La Rioja
  4. 4

    «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  5. 5

    ¿Podrá jugar Laporte la Champions con el Athletic?
  6. 6

    Los vecinos dan la primera batalla en la guerra de las terrazas de Bilbao
  7. 7

    La FIFA permite la inscripción de Laporte en el Athletic
  8. 8 Laporte ya entrena junto a sus compañeros en Lezama
  9. 9

    El asesino de Kirk es Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah
  10. 10

    El horrible concierto de Estrella Morente en Getxo Folk... hasta la sexta canción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pablo Larrazábal brilla y el equipo de la Ryder saca las garras ante el público londinense

Pablo Larrazábal brilla y el equipo de la Ryder saca las garras ante el público londinense