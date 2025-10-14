El Gobierno vasco retira la beca a un remero malagueño por irregularidades Detecta que Adrián Miramón, que aspira a ser olímpico en 2028, no vive en Getxo y perderá los 11.000 euros anuales de la subvención

Josu García Martes, 14 de octubre 2025, 00:21 Comenta Compartir

El Gobierno vasco ha iniciado los trámites legales para retirar la beca de 11.000 euros anuales que le concedió al remero malagueño Adrián Miramón al detectar irregularidades. En concreto, como primer paso, el Ejecutivo autonómico le ha despojado de la condición de deportista vasco de alto nivel al considerar que, realmente, no reside en Getxo, pese a que el atleta presentó en su día un certificado de empadronamiento válido en esta localidad.

Miramón, que pasó su infancia y parte de su juventud en Benalmádena, tiene 34 años y ha ganado siete veces el campeonato del mundo de remo de mar, en la categoría de Beach Sprint (500 metros de distancia, con salida y llegada en la playa). Se da la circunstancia de que esta modalidad será olímpica en los Juegos de Los Ángeles 2028.

El remero es un deportista muy conocido en Andalucía. El año pasado, la Junta le concedió la distinción civil más importante de esta comunidad autónoma (Bandera de Andalucía). Miramón ha tenido también una vinculación importante con el mundo de las traineras. Ha remado cinco temporadas en Kaiku (2017 y 2019-2022) y una en Zierbena (2018). Con anterioridad había estado enrolado en las escuadras cántabras de Astillero y Pedreña.

El atleta dejó hace dos años el remo en embarcaciones del Cantábrico para centrarse en su preparación olímpica. Este año pidió la beca 'Kirolariak' de Basque Team (BAT), fundación imoulsada por el Gobierno vasco y EITB para impulsar el deporte de élite en Euskadi. Miramón fue aceptado y firmó el contrato en mayo. Tuvo que acreditar requisitos de dos tipos: por un lado deportivos y, por otro, administrativos.

En la parte de su currículum no tuvo problema alguno. Basque Team tiene en cuenta los resultados del año anterior. En 2024, el malagueño había sido subcampeón del mundo y campeón de Europa. Sin embargo, una exigencia indispensable para recibir las ayudas es ostentar «la condición política de vasco con al menos un año de antelación a la fecha en la que se formula la solicitud».

Y aquí es donde el Ejecutivo autonómico habría detectado que no cumple o que habría cometido una irregularidad. «Más allá de que Adrián Miramón se encuentre en posesión de un certificado de empadronamiento en un municipio vasco, el citado deportista no ha acreditado de forma real y efectiva la residencia en dicho territorio», se advierte en la resolución que le retira la condición de atleta de alto nivel.

En el documento, firmado el pasado 15 de septiembre por la consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, se justifica la decisión «en base a la información obtenida, y dado que no se ha obtenido respuesta a los tres requerimientos realizados en las diferentes direcciones postales y electrónicas facilitadas» por el remero. El siguiente paso será que Basque Team le retire la beca al perder su condición de atleta vasco de alto nivel.

Fuentes del entorno de Miramón aseguran que no se ha cometido ningún fraude y que el remero reside realmente en Bizkaia pero que pasa muchos días fuera de casa en concentraciones y competiciones, «como cualquier deportista de élite». Muestran también su malestar por el momento en el que se toma la decisión de expulsarle, en plena celebración del Campeonato de Europa de Beach Sprint. Por último, hacen notar que el caso está en manos de su abogado.