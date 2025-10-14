El remero malagueño que decía residir en Getxo cobraba ayudas de cinco instituciones Adrián Miramón, que aspira a ser olímpico en 2028, perderá los 11.000 euros anuales de la beca de Basque Team

J. García Martes, 14 de octubre 2025, 07:52

El sueño de Adrián Miramón es ir a los Juegos de Los Ángeles. Para poder dedicarse al cien por cien a entrenar, el remero percibe dinero público de cinco administraciones diferentes, según ha podido constatar EL CORREO.

Además de los 11.000 euros anuales de la beca de Basque Team, el malagueño cuenta con ayuda del Ayuntamiento de Málaga (10.000 euros en 2025), un apoyo del Consejo Superior de Deportes (12.000) y cantidades que no han trascendido de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Málaga.

Miramón suele dar charlas en colegios de la capital de la Costa del Sol y también ayuda a deportistas jóvenes. Fuentes del Gobierno vasco afirman que la beca que percibe en Euskadi es «compatible» con otros patrocinios y programas.