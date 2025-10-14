El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Gobierno vasco retira la beca a un remero malagueño por no residir en Getxo.

El remero malagueño que decía residir en Getxo cobraba ayudas de cinco instituciones

Adrián Miramón, que aspira a ser olímpico en 2028, perderá los 11.000 euros anuales de la beca de Basque Team

J. García

Martes, 14 de octubre 2025, 07:52

Comenta

El sueño de Adrián Miramón es ir a los Juegos de Los Ángeles. Para poder dedicarse al cien por cien a entrenar, el remero percibe dinero público de cinco administraciones diferentes, según ha podido constatar EL CORREO.

Además de los 11.000 euros anuales de la beca de Basque Team, el malagueño cuenta con ayuda del Ayuntamiento de Málaga (10.000 euros en 2025), un apoyo del Consejo Superior de Deportes (12.000) y cantidades que no han trascendido de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Málaga.

Miramón suele dar charlas en colegios de la capital de la Costa del Sol y también ayuda a deportistas jóvenes. Fuentes del Gobierno vasco afirman que la beca que percibe en Euskadi es «compatible» con otros patrocinios y programas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2 Servicios mínimos para el paro por Palestina del miércoles: 30% en el transporte y como un festivo en sanidad
  3. 3

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  4. 4

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  5. 5

    Euskadi frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  6. 6

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  7. 7

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte
  8. 8

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  9. 9

    Bildu critica al viceconsejero de Seguridad por llamar «fascistas» a los radicales que reventaron el acto falangista en Vitoria
  10. 10 La Oreja de Van Gogh desata la locura entre sus fans tras una enigmática publicación en redes: «Solo juntos tiene sentido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El remero malagueño que decía residir en Getxo cobraba ayudas de cinco instituciones

El remero malagueño que decía residir en Getxo cobraba ayudas de cinco instituciones