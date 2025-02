Un Basconia que va camino de romper todos los registros goleadores

Este Basconia está dando mucho que hablar. El rendimiento del conjunto que dirige Bittor Llopis está siendo sobresaliente. Sus resultados son brillantes: doce victorias, cinco empates y cuatro derrotas le hacen estar muy asentado en las posiciones de play-off e incluso plantar cara a ... los lanzados Leioa y Portugalete, en esa pugna por el liderato que concede el ascenso directo. El mayor valor de los basauritarras es que son un auténtico rodillo en ataque. Algo que volvió a demostrar esta pasada jornada, venciendo por un contundente 1-4 a domicilio al Aretxabaleta, que se encuentra en la parte alta de la tabla.

La puesta en escena en Ibarra fue sorprendente. No estuvieron en la convocatoria los internacionales con categorías inferiores de España: Selton Sued, Peio Huestamendia y Elijah Gift. Además, esperaron su turno en el banquillo habituales como Beñat Larrea, Eghosa Nomayo, Gaizka Alboniga y el 'pichichi' de la liga Ander Peciña. En el once debutó el joven guardameta de 17 años, Simón García, que suele defender la portería de la selección española sub-17 y sub-18. No obstante, esto no afectó a la buena tónica que arrastra el club últimamente. Siguió siendo un filón.

Los goles de Aritz Conde, Txus Vizcay y el doblete de Marcos Goñi permitieron al Basconia lograr otro resultado abultado. Y es que está de dulce de cara a puerta en este inicio de 2025. En estos cinco últimos encuentros que se han celebrado en este mes de competición, la escuadra basauritarra suma ya veinte dianas. Nueve de ellas son de Marcos Goñi, que ahora comparte el 'pichichi' con su compañero Ander Peciña, con trece tantos en total. Entre ellos dos y Txus Vizcay, los tres delanteros específicos del equipo, han marcado un total de 34 goles esta temporada.

Más de dos goles por partido

Entre estos tres futbolistas y el resto de la plantilla, este Basconia está resultando una apisonadora en el plano ofensivo. Registra un total de 52 goles en las 21 jornadas que se han celebrado hasta ahora en esta Tercera Federación, con una media de 2,48 tantos por partido. Solo el Náxara, con 73 dianas en el grupo riojano, ha anotado más entre los 324 equipos que componen la competición. Por contextualizar estas espectaculares cifras, cabe recalcar que van camino en lograr un nuevo récord, desde que el club es convenido del Athletic, en 1997.

En estos 27 cursos anteriores, el Basconia nunca ha tenido una media anotadora tan alta. La temporada más exitosa en este aspecto fue la 2013/14. Aquella vez, el equipo que dirigía entonces Vicente Gómez y concluyó cuarto clasificado, lo hizo con 77 tantos en los 38 partidos que se jugaban en Tercera División -2,03 por partido-. En esa plantilla había jugadores de mucho renombre, tales como Álex Remiro, Yeray Álvarez, Iñaki Williams -a caballo entre Basconia y Bilbao Athletic- o Asier Villalibre -entre el Juvenil y el Basconia-. Aunque sus máximos artilleros fueron Gorka Santamaría -20 goles-, Jurgi Oteo -12- y Aitor Seguín -10-.

En este sentido, de seguir en esta misma progresión de cara a gol, la escuadra pilotada por Bittor Llopis acabaría esta competición regular con 84 dianas en las 34 jornadas que ahora se juegan en esta Tercera Federación. Además, Marcos Goñi o Ander Peciña podrían superar el récord anotador que ahora ostentan el propio Gorka Santamaría y Asier Villalibre, con veinte tantos. Aunque, ahora todos los focos están en tratar de batir al líder, el Leioa, el próximo domingo 11.30 horas.