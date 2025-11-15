El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La plantilla del Aurrera, antes de un entrenamiento de esta semana. Jesús Andrade

El Aurrera desafía la tendencia de Tercera

El bloque rojillo esquiva el tradicional sufrimiento del recién ascendido alavés y vive en zona de play off tras diez jornadas

Jon Aroca

Jon Aroca

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:36

Entre los cuatro recién ascendidos al grupo vasco de Tercera RFEF, dos ocupan puestos de descenso y otro sufre en la zona baja. Sólo uno ... ilustra la resistencia y la irreverencia del novato. Ese recién llegado insolente es el único alavés que regresa a la categoría. El Aurrera ha vuelto con fuerza al fútbol nacional. Tras diez jornadas de competición, el equipo de Olaranbe es quinto con 17 puntos. Aventaja en siete al descenso y ocupa la última plaza que daría acceso al play off de ascenso a Segunda RFEF. Sólo el Portugalete, líder y rival del Alavés en Copa, ha logrado escaparse.

