Isi jugará esta temporada en Europa con el Rayo. EFE

El soñador inquieto que nunca se rindió

El ídolo en la afición del Rayo se repuso a los golpes que le dio el fútbol de niño y, aunque debutó tarde en Primera, es un jugador con prestigio

José Félix Cachorro

José Félix Cachorro

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:50

Es un futbolista construido a sí mismo, al que nadie ha regalado nada y que se hizo adulto con frustraciones y alegrías. A Isaac Palazón ... Camacho nunca le ganaron los reveses y ahora puede dar lecciones de compromiso y ambición sobre el césped. Supo crecer entre contratiempos y obtener provecho de sus experiencias sin dejar nunca de creer en sus posibilidades. Es un estandarte en el Rayo Vallecano, un jugador con empeño dotado de técnica y también de arreón, un atacante que persiste, mete la pierna y quiere el balón. Por eso es admirado Isi Palazón entre la afición del equipo madrileño.

