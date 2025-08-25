El soñador inquieto que nunca se rindió

Es un futbolista construido a sí mismo, al que nadie ha regalado nada y que se hizo adulto con frustraciones y alegrías. A Isaac Palazón ... Camacho nunca le ganaron los reveses y ahora puede dar lecciones de compromiso y ambición sobre el césped. Supo crecer entre contratiempos y obtener provecho de sus experiencias sin dejar nunca de creer en sus posibilidades. Es un estandarte en el Rayo Vallecano, un jugador con empeño dotado de técnica y también de arreón, un atacante que persiste, mete la pierna y quiere el balón. Por eso es admirado Isi Palazón entre la afición del equipo madrileño.

De pequeño era un trasto y despuntaba como futbolista. Se rompió la tibia y el peroné tras caerse de un muro, pero él aún recuerda que jugaba escayolado cuando apenas había comenzado Primaria. En verano se cortaba el pelo al rape y se ganó el apoyo de Wayne Rooney. Fue fichado para el cadete del Real Madrid y también entró en la cantera del Villarreal, aunque no progresó en ninguno de los dos destinos porque dejaron de contar con él. El chaval de Cieza, paisano del exseleccionador José Antonio Camacho, nunca se rindió. Se convirtió en opositor a la élite del balompié y con casi 27 años debutó en Primera.

Alcanzó así a tocar un sueño al que nunca había renunciado. «Estoy deseando que llegue el fin de semana porque es una fiesta. Vaya al campo al que vaya, gane, pierda o empate, para mí es una diversión constante. Estar en Primera es una alegría inmensa. Antes perdía y juraba en arameo. Me dolía. Ahora me siento afortunado por estar donde estoy», decía en una entrevista a este periódico. Tras su paso por las categorías inferiores del Real Madrid y Villarreal, Isi Palazón militó en la Ponferradina y el Murcia hasta que fue fichado por el Rayo en enero de 2020.

Un atacante calvo (padece alopecia), omnipresente, inquieto, con visión de juego y 169 centímetros que se hacen notar. Con una zurda poderosa y elegante, arenga a sus compañeros y está dispuesto a apuntarse a cada ataque e imprimir velocidad para hallar la mejor opción. Su progresión le condujo hasta la prelista del seleccionador Luis de la Fuente para la clasificación de le Europa en Alemania 2024.

'Isinho' tiene vínculos con exjugadores del Athletic que fueron entrenadores suyos. Fue pupilo en la Ponferradina de Jon Pérez 'Bolo', que manifestó que le gustaría que el murciano llegara a la selección, y de Andoni Iraola en el Rayo, con quien se convirtió en jugador revelación de la Liga y en ídolo de la hinchada franjirroja. Es muy posible que el deseo de 'Bolo' se haga realidad porque Isi ha demostrado desde su infancia que no suele tirar la toalla. «Sueño con ser internacional y defender el escudo de mi país. Tengo que hacer las cosas bien aquí. Luego lo que venga, bienvenido sea. Hay que soñar. Siempre lo digo. He ido pasando etapas. He estado en Tercera, en Segunda B, Segunda, Primera… Yo soñaba algún día con llegar a Segunda, luego a Primera...», apuntó Palazón hace dos años.

«Dar el máximo»

Y también ha alcanzado Europa, porque el Rayo se clasificó para la Conference League y acaba de solventar con victoria el encuentro de ida de la eliminatoria contra el Neman Grodno bielorruso (0-1). La moral del ciezano está disparada. Tras el reciente triunfo liguero contra el Girona en Motilivi (1-3), dijo que «tenemos que ir partido a partido y a por las tres competiciones. Tenemos una gran plantilla. Intentaremos dar el máximo». Seguro que no vendrá a San Mamés como víctima. En el espíritu del '7' rayista abunda el optimismo. En diciembre cumplirá 31 años, una edad de madurez futbolística, con tiempo para nuevas metas.

Isi Palazón es un rival digno y también peligroso para el Athletic. El fútbol le dio palos de niño pero se repuso con humildad. «En Villarreal ganaba un sueldo que cualquiera de mis amigos desearía. De golpe y porrazo, te ves con una mano delante y otra detrás. Había un amigo que tenía tierras en Cieza, se dedicaba a la agricultura, al melocotón. Le pedí el favor de meterme para ganar algo de dinero. Por la mañana trabajaba recogiendo fruta y por la tarde entrenaba». Isi Palazón batallará en La Catedral.