De la Fuente tendrá que elegir entre Lamborghinis y Ferraris

Tiene más razón que un santo Luis de la Fuente cuando afirma que las lesiones sufridas por varios de los pesos pesados de la ... selección española han dado oportunidades a jugadores que en otras circunstancias no las tendrían y que ese es uno de los éxitos del fútbol español, ser un inagotable vivero de talento capaz de convertir lo que podría haber sido un lastre para La Roja en una palanca que le ha proporcionado mayor impulso si cabe.

El combinado que deslumbró en la pasada Eurocopa a lomos de Carvajal, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams o Morata bailó este sábado en Georgia al ritmo que impusieron Pedro Porro, Zubimendi, Merino, Baena u Oyarzabal y la fiesta salió tan redonda como en Alemania. No es ya solo que no se apreciase ni una sola nota discordante o un amago de desafino, sino que el concierto alcanzó tal grado de excelencia que la pregunta a resolver es cómo se las compondrá el preparador de Haro a medida que vaya recuperando los Ferraris que ahora tiene en el taller.

Porque a tenor de lo visto durante esta fase de clasificación a la que ya solo resta ponerle el apoteósico broche final el martes frente a Turquía en Sevilla, confeccionar la lista para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá va a ser un quebradero de cabeza para De la Fuente, que ha metido la directa también al volante de los Lamborghinis que ha ido sacando del garaje mientras sus Ferraris pasan por el mecánico. Bendito problema, en cualquier caso, que para sí quisieran el resto de seleccionadores, intimidados y envidiosos a partes iguales por el robusto fondo de armario de una selección que lleva 1.328 días sin hincar la rodilla en partido oficial desde aquella estruendosa derrota en Glasgow que sirvió como reactivo.

Mientras que la portería se ha mantenido muy estable a lo largo de un periplo en el que David Raya cubrió con enorme solvencia la baja por lesión de Unai Simón tras la Eurocopa de Alemania antes de ceder el testigo de nuevo al guardameta del Athletic, De la Fuente ha visto cómo el resto de líneas se veían golpeadas por diversos padecimientos físicos sufridos por futbolistas que conformaban su guardia de corps, sin que esos reveses minasen el desempeño competitivo de un bloque que ha encontrado respuestas de lujo a todo tipo de sobresaltos.

Es el caso de la defensa, donde una lesión de Laporte y otra de Iñigo Martínez permitieron que Dean Hujisen se abriese paso en el eje de la retaguardia el pasado mes de marzo en la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones ofreciendo notables prestaciones que le han convertido en un fijo para De la Fuente pese a que se haya visto apartado de las tres últimas citas con España por problemas físicos. Algo parecido ha ocurrido en el lateral derecho, donde las entradas y salidas de la enfermería de Carvajal han dado vuelo a Pedro Porro, quien ha aprovechado la oportunidad para afianzarse en un carril en el que Marcos Llorente emerge como alternativa en caso de que el capitán del Real Madrid no esté en perfectas condiciones para disputar un Mundial que España tiene ya prácticamente atado.

Abundancia de violinistas

Pero es de mediocampo en adelante donde se ha producido el seísmo de mayor alcance en la selección española, que ha pasado de moverse al dictado de Rodri a hacerlo al de Zubimendi. La gravísima lesión de rodilla que sufrió el pivote del Manchester City al inicio de la temporada pasada ha acelerado el traspaso de poderes. El timonel del Arsenal, a quien De la Fuente dio la alternativa con la absoluta en septiembre de 2023 en un duelo frente a Georgia que también supuso el estreno como internacional de Lamine Yamal, lo ha jugado prácticamente todo desde la Eurocopa con un nivel tan alto que solo un regreso por sus fueros de Rodri podría amenazar su condición de mariscal de campo de cara a la Copa del Mundo.

La medular es la parcela más cotizada en una selección que dispone de un abanico de centrocampistas asombroso. Fabián Ruiz y Pedri son fijos a menos que caigan en combate, pero Mikel Merino se ha cubierto de galones en esta fase de clasificación para el Mundial y resulta difícil concebir un once del que no forme parte el navarro. La ausencia por lesión de Pedri frente a Georgia facilitó el puzle de De la Fuente pese al regreso de Fabián Ruiz, pero el preparador de Haro tendrá que estrujarse mucho el coco para encajar a tantos violinistas en la sala de máquinas, con figuras de la talla de Pablo Barrios, Dani Olmo o Fermín en la recámara y estrellas del calibre de Isco o Gavi a la espera de abandonar la sala de recuperación.

Debate resuelto

Y qué decir de la delantera, donde Oyarzabal ha resuelto el debate del nueve por la vía de los hechos. Los quince goles que ha facturado el atacante de la Real Sociedad desde que De la Fuente asumió el mando de La Roja han convertido al guipuzcoano en la indiscutible punta de lanza de una selección que no tiene más opciones que convenzan, toda vez que los días como internacional de Morata parecen agotarse pese a que el seleccionador le mantenga en mente, Samu no termina de derribar la puerta, Borja Iglesias se perfila como un complemento si nadie más asoma la patita y Ayoze ha perdido presencia por culpa de las lesiones.

En circunstancias normales, el tridente ofensivo lo completarán Nico Williams y Lamine Yamal, cuyas ausencias por motivos físicos en la presente ventana, muy polémica en el caso del extremo del Barça, han dado un protagonismo a Ferran Torres y a Baena que aprovecharon para reivindicarse frente a Georgia.

El Tiburón está acostumbrado a brillar con la selección, de la que ya es el noveno máximo artillero histórico con 23 tantos en 52 internacionalidades, lo que le iguala con Alfredo Di Stéfano y Sergio Ramos y le sitúa a solo tres de los 26 que anotó Emilio Butragueño. Su polivalencia le convierte en una garantía para cualquiera de los tres puestos que De la Fuente maneja en la vanguardia, un aval frente a otros extremos puros como Yéremy Pino o el emergente Jesús Rodríguez. Algo similar puede decirse de Baena, quien puede manejarse en la banda o fungir como enganche e incluso de interior, versatilidad que igualmente incrementa su valor de cara a una lista para la Copa del Mundo que estará cotizadísima.