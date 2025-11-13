El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mikel Oyarzabal celebra un gol con la selección española. Susana Vera (Reuters)
Mundial 2026 | Clasificación

España dispara su caudal ofensivo sin un nueve clásico

Promedia 2,71 goles por partido desde que De la Fuente asumió el banquillo, pero el registro se incrementa a 3,57 de media en los siete últimos choques, ya sin Morata como referencia

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:55

Comenta

El debate sobre el nueve de España aparece en los medios de comunicación pero no en la mente de Luis de la Fuente. El riojano ... ha ensamblado una formidable maquinaria ofensiva que está sembrando el terror sin necesidad de aferrarse para ello a un ariete de los de toda la vida que fije a los centrales, baje balones y remate cuanto salga a su paso. «Estoy muy contento con los jugadores que juegan en esa demarcación. Si nos fijamos en ese nueve clásico, no sé si lo habrá en España. Pero tenemos delanteros de otro perfil, de otras características. Y estoy muy contento con lo que tenemos. Afortunadamente, este equipo no tiene una dependencia grandísima de un delantero centro. Aquí meten goles muchísimos jugadores. Eso nos da ventaja, al delantero le libera de muchas cosas. Para nuestra idea, esto es decisivo», desgranó el seleccionador el pasado viernes tras facilitar la lista para los duelos frente a Georgia y Turquía. Los datos avalan esa proclama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2 La cláusula de Julen Agirrezabala que indigna al segundo portero del Valencia: «Me quedé impactado»
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas
  4. 4 Bárbara Goenaga agradece el apoyo a Borja Sémper: «La quimio ha sido no dura, durísima»
  5. 5

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  6. 6

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  7. 7

    Ordenan el desalojo del exetarra Latasa por alquilar ilegalmente su piso social de Vitoria
  8. 8

    «Las furgonetas aparcan en la puerta de mi tienda»
  9. 9 Patricia Cerezo vuelve a casarse cuatro años después de su separación de Ramón García
  10. 10

    Otegi señala a GKS como instigador «político e intelectual» del repunte de la violencia en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo España dispara su caudal ofensivo sin un nueve clásico

España dispara su caudal ofensivo sin un nueve clásico