El Sestao River cae del liderato hasta la tercera plaza

La estancia del Sestao River en el liderato ha sido muy efímera. El club verdinegro escaló la semana pasada a lo más alto de la ... clasificación tras vencer por 1-0 a la UD Logroñés en el que era su cuarto triunfo consecutivo y también su cuarto encuentro seguido sin encajar ningún gol. El empate del Utebo frente al Beasain (2-2) y la derrota del Tudelano contra el Deportivo Alavés B (3-1) acompañaron para que los sestaotarras se hicieran con la primera plaza.

La alegría les ha durado muy poco. El pasado sábado, los de Aitor Calle no pasaron del empate a uno en Loinaz contra un Beasain al alza, aunque sigue en puestos de descenso. El gran gol de cabeza de Ander Laka en el minuto seis fue contrarrestado casi acto seguido por los guipuzcoanos, con el 1-1 definitivo de Bengoetxea. Un tanto que cortaba los más de 400 minutos de imbatibilidad que sumaba Ander Iru. El marcador no se movió más.

Por lo tanto, la puerta al liderato quedaba abierta para el Utebo, el Tudelano y el Gernika, quiénes estaban solo dos puntos menos, a falta de jugar el domingo. Pues bien, el Utebo venció 0-2 al Ejea para recuperar la primera posición. Mientras, el Tudelano se hizo con un polémico triunfo ante el Gernika (1-0) para ser colíder, con tres goles menos de diferencia que los zaragozanos. El Sestao River es ahora tercero.