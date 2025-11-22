Las Llanas vibra con el tercer triunfo seguido del Sestao River

Peru Olazabal Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:35 Comenta Compartir

En su último encuentro en Las Llanas, el Sestao River fue capaz de tumbar a toda una UD Logroñés in extremis, con un gol de Aitor Seguín en el tiempo de descuento. Este sábado, ante el Eibar B, no necesitaron apelar tanto a la épica. Sin embargo, una vez más, un tanto de Imanol Sarriegi, cuando faltaban menos de veinte minutos de juego, volvió a brindar un importante triunfo a los verdinegros. Tras la contundente victoria del Utebo frente a la Mutilvera (4-0) y a falta de que juegue el Tudelano a domicilio contra el Alfaro, el cuadro sestaotarra escala a la segunda posición y continúa a un solo punto del liderato.

Sestao River Iru, Etxeberria, Montero, Gomeza (Barandiaran, min. 52), Argente; Sarriegi, Laka; Jorge García (Óscar Fernández, min. 90), Lamadrid (Del Río, min. 90), Rojo (Seguín, min. 90); Ieltxu García (Erdozia, min. 6). 1 - 0 Eibar B Bermejo; Gromaz (Larrañaga, min. 63), Pastor, Llorente, Ortuzar; Delgado, Santolaya; Hugo García (Asenjo, min. 77), Zubiria (Mateos, min. 63), Sotelo (Redondo, min. 77); Etxebarria (Jon López, min. 55). GOLES 1-0; Sarriegi (min. 71).

ÁRBITRO Javier Matía amonestó a Erdozia, Rojo y Argente.

INCIDENCIAS 1.556 espectadores en Las Llanas.

El encuentro comenzó con una fatídica noticia para el conjunto local por una lesión de Ieltxu García en el hombro, que tuvo que ser sustituido al inicio del choque por Oier Erdozia. Durante la primera parte, se pudo ver un duelo igualado en cuanto a juego, pero la escuadra de la Margen Izquierda fue capaz de protagonizar las mejores ocasiones. La más clara estuvo en las botas de Diego Lamadrid, con un remate en el área pequeña, que se le marchó desviado al lateral de la red. Por lo tanto, todo quedaba por decidirse después del descanso.

La segunda mitad también comenzaría con una nueva tragedia para los de Aitor Calle. Esta vez se retiró lesionado Iñigo Gomeza, quien fue sustituido por Aratz Barandiaran en el eje de la zaga. Sin embargo, al igual que en el primer tiempo, todas las oportunidades para estrenar el marcador fueron obra del conjunto local. En el minuto 55, Joseba Bermejo desvió a córner un buen intento de Jorge García. Solo seis minutos después, el guardameta de los armeros volvió a ser determinante para sacar un disparo certero de Oier Erdozia. Poco después, en mitad de un carrusel de ocasiones, Jon Rojo tuvo una clara oportunidad de marcar, pero su remate fue demasiado centrado.

Por suerte, el Sestao River no lo tuvo que lamentar. A falta de veinte minutos para el final, Imanol Sarriegi envió al fondo de las redes un gran disparo ajustado al palo para convertir el 1-0 definitivo. A partir de ese momento, los sestaotarras supieron contemporizar y conservar su ventaja hasta lograr su tercera victoria consecutiva, que les sigue afianzando como uno de los grandes candidatos al ascenso. Por otro lado, el Basconia consiguió un meritorio empate a tres ante otro transatlántico como la UD Logroñés. Los basauritarras llegaron a ponerse 3-1 por delante gracias a los tantos de Álex Carril, Ander Peciña e Igor Oyono. Sin embargo, en el tramo final, echaron por tierra su renta y terminaron con tablas (3-3).