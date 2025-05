Historia de un comienzo

En un artículo publicado en 1968, Emilio Pérez de San Román señalaba que «nadie sabe a ciencia cierta cómo nació el Aurrera». Él mismo aportaba ... datos interesantes, como que formaron su núcleo miembros de la juventud parroquial de San Miguel y de la academia Molina; o que Julián Briñas, Andoni Arrizabalaga y Díaz Soriano fueron los que idearon su nombre, pero poco se conoce de su origen exacto. Sí se sabe que Julio Santos fue su primer presidente y que la joven Rosario González Amilibia hizo de directiva: «Ella presidía las reuniones; ella cosía y regalaba la bandera; ella se encargaba de la caja, de la propaganda, de acompañar al equipo en sus triunfos».

La referencia más antigua sobre el Aurrera data de diciembre de 1934, antes incluso de su fundación oficial. En Judizmendi hubo un partido entre el 'Club Aurrerá' y el 'Fume la Pipe'. El Aurrera alineó a Briñas, Zulaica, Soria, Díaz, Andoni, San Saturnino, Alonso, Sabino, Osada, Mandojana y Barrena. La Guerra Civil hizo que el club, integrado por chicos muy jóvenes, diera un salto adelante, enfrentándose a conjuntos guipuzcoanos.

Lo hizo tan bien que se planteó su inclusión en el Campeonato de Guipúzcoa, en enero-marzo de 1939. Al principio, la Federación no lo admitió, pero el Alavés abogó por él y logró su objetivo. Los dos equipos vitorianos jugaban en Mendizorroza y los socios de ambos veían todos los partidos. La diferencia de calidad era notable y los babazorros ganaron con facilidad los dos choques (7-0 y 1-4), pero los «azulgranas» -tal y como entonces se les conocía- se enorgullecieron de haber marcado un gol al once albiazul.

Se ha dicho que este gol fue el que impidió al Alavés ser campeón, pero no fue así. Es cierto que terminó empatado a puntos con la Real, con el golaveraje particular igualado, por lo que hubo que recurrir al general. Si se hubiera aplicado la diferencia de goles, como se hace ahora, el Alavés hubiera sido campeón; pero se decidió dividir y ese índice era favorable a la Real (11,7 frente a 7,7), por lo que un gol no hubiera variado el orden. El Aurrera hizo un magnífico papel, pues fue tercero, por encima incluso de un histórico como el Real Unión.

«Fusión» entre vitorianos

Tras este éxito, el presidente albiazul manifestó su «propósito de llegar a una inteligencia absoluta con el C. D. Aurrerá», que no pudo participar en el siguiente campeonato de Guipúzcoa, pese a su excelente papel el año anterior. De hecho, en septiembre de 1939 se anunció la «fusión» de los dos clubes vitorianos. El Alavés se reforzó con los mejores futbolistas del Aurrera, como Ubis, Tacolo, Las Heras, Carazo, Fernández, Álava o Jáuregui, y Epifanio Cerrajería, su presidente, se integró en la directiva albiazul.

Aunque ha solido afirmarse que esto llevó al Aurrera a «desaparecer en beneficio de un objetivo mayor», en realidad siguió participando en el torneo de 'modestos'. En 1943-44 lo hizo como 'Aurrerá-Educación y Descanso', al fusionarse con la entidad recreativa de este nombre, dependiente del sindicato único del régimen. Poco después debió ser cuando el Aurrera se esfumó momentáneamente, pues en octubre de 1946 se hablaba de su posible resurrección, calificando al Aurrera como «aquel equipo modesto y ejemplo de deportividades, que dejó la estela de haber sabido acertar».

En efecto, en 1947-48 el Aurrera ya estaba de nuevo activo, con el futuro alavesista Contrasta como figura. Posiblemente ello fue debido a la acción de uno de sus fundadores, Aurelio Lasheras, que contaba cómo comenzó a seleccionar jugadores jóvenes durante sus paseos por las campas de Arana: «Ver a los chavales jugando me recordaba los tiempos en que nosotros hacíamos lo mismo en la misma campa. Entablé diálogo con ellos y me pidieron que fuera su entrenador. Accedí con una condición: que el equipo se llamara C.D. Aurrera. Ellos aceptaron jubilosamente y fue así como resucitó el club de mis amores». Fue la vuelta a la actividad de un club que tuvo después su momento de gloria al proclamarse en 1997 campeón de Segunda B y que ahora cumple noventa años.