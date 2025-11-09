Suspenden el Ceuta-Almería por el fallecimiento de un aficionado en el estadio Se trata de un hombre de 73 años que se encontró indispuesto en la grada

El encuentro de Segunda División entre Ceuta y Almería ha sido suspendido al descanso «por el triste fallecimiento de un aficionado en el estadio Alfonso Murube», ha explicado LaLiga a través de un mensaje en sus redes sociales corporativas. Se trata de un hombre de 73 años y aficionado del equipo local.

La patronal de Javier Tebas ha mostrado «sus condolencias a sus familiares, amigos y a toda la afición de la AD Ceuta». La nueva fecha del encuentro se anunciará próximamente. En el ecuador, el marcador reflejaba empate a uno gracias a los goles de Kuki Zalazar y Adri Embarba.

Fue en el minuto 17 cuando el espectador se sintió indispuesto. Se interrumpió durante diez minutos el partido para que fuese atendido. Fue reanimado en un primer momento, pero en el intermedio se informó del fallecimiento y se decidió suspender el partido.