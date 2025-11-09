El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un momento del encuentro. LaLiga

Suspenden el Ceuta-Almería por el fallecimiento de un aficionado en el estadio

Se trata de un hombre de 73 años que se encontró indispuesto en la grada

G. C.

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

El encuentro de Segunda División entre Ceuta y Almería ha sido suspendido al descanso «por el triste fallecimiento de un aficionado en el estadio Alfonso Murube», ha explicado LaLiga a través de un mensaje en sus redes sociales corporativas. Se trata de un hombre de 73 años y aficionado del equipo local.

La patronal de Javier Tebas ha mostrado «sus condolencias a sus familiares, amigos y a toda la afición de la AD Ceuta». La nueva fecha del encuentro se anunciará próximamente. En el ecuador, el marcador reflejaba empate a uno gracias a los goles de Kuki Zalazar y Adri Embarba.

Fue en el minuto 17 cuando el espectador se sintió indispuesto. Se interrumpió durante diez minutos el partido para que fuese atendido. Fue reanimado en un primer momento, pero en el intermedio se informó del fallecimiento y se decidió suspender el partido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El feo gesto de Dani Martín con Rosalía y Aitana en una gala: «Es un placer tenerlas como artistas, pero...»
  2. 2 Los padres de una niña la venden por 5.000 euros y cinco botellas de whisky en Navarra
  3. 3

    Una familia con tres hijos menores okupa un piso turístico en Lekeitio tras alquilarlo
  4. 4

    Condecoran a un mando de la Policía de Bilbao que faltó al respeto a ertzainas
  5. 5

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda
  6. 6 Consulta aquí los detenidos por la Ertzaintza en más de una ocasión por el mismo motivo en Euskadi
  7. 7

    «Me robaron el DNI y ahora los juzgados me reclaman por estafas online»
  8. 8

    «Mi familia es atea y me bauticé a los 17. Mis padres creían que era algo pasajero»
  9. 9 Desalojan a una treintena de jóvenes okupas de un edificio en Rekalde
  10. 10

    Euskadi ante la multirreincidencia: ¿Por qué sigue en libertad un delincuente detenido 10 veces en un año?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Suspenden el Ceuta-Almería por el fallecimiento de un aficionado en el estadio

Suspenden el Ceuta-Almería por el fallecimiento de un aficionado en el estadio