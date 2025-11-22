El hambre y las ganas de comer se juntan en Ipurua

El deseo y la necesidad del Eibar de seguir manteniendo su condición de invicto en casa se toparán esta tarde en Ipurua con las urgencias ... que se trae un Zaragoza que se agarra como un clavo ardiendo al soplo de vida que le otorgó su triunfo por la mínima en el derbi oscense, el primero en los cuatro partidos que el valenciano Rubén Selles ha dirigido desde un banquillo maño por el que esta temporada ya han desfilado Gabi y el entrenador del filial, Emilio Larraz.

Los apenas dos puntos de distancia que separan a los armeros de una barrera del descenso que ahora marca el Huesca con 15 puntos, incentivan su hambre de seguir sumando como local los triunfos que, como ocurrió en Gijón, se le resisten fuera.

La fiabilidad que le ha reportado 15 de los 21 puntos repartidos aquí gracias a sus cuatro victorias y tres empates, se pondrá a prueba ante un club histórico, que tras varios años en decadencia, apura sus esperanzas por encontrar una solucion a la famélica situación que le tiene arrastrando un farolillo rojo que suspira por soltar.

Aún siendo los últimos en la tabla, los aragoneses pretenden convertirse en los primeros en ganar en un feudo que, junto a Riazor y Anoeta, se mantienen como los únicos que no han visto perder a su equipo.

Apoyado en un balance goleador de 11 tantos a favor y solo 4 encajados, que evidencia su estabilidad como local, los azulgranas llegan espoleados por las buenas vibraciones que desprendió en una visita al Sportinsg de Gijón, en la que el único fallo relevante que cometió atrás le privó de llevarse una victoria que buscó y mereció.

Arambarri, presto y dispuesto

Y por eso mismo, cabe pensar que Beñat San José replicará todo aquello que funcionó en El Molinón, lo que implicaría volver a alinear una línea de tres centrales, entre los que sí parece que volverá a estar Arambarri, después de confirmarse que no sufre ninguna lesión en el rostro tras el fuerte golpe que le obligó a ser retirado en camilla del césped sportinguista.

Pese a que Nolaskoain ya está de vuelta tras superar unas molestias musculares que le han tenido fuera del equipo desde que marcó el estreno copero en Haro, la medular seguiría estando ocupada por Sergio y el joven Aleix, escoltados por Cubero, Corpas y Toni Villa, todos con la vista puesta en nutrir de balones a Bautista y Martón, las dos puntas de lanza que conforman el nuevo sistema al que se ha abrazado el técnico donostiarra.

Mustio reencuentro

En principio, solo faltarán Guruzeta y Adu Ares, que junto a Jair Amador vivirá un reencuentro con su exeuipo bien diferente al que ambos soñaban, puesto que el bilbaíno sigue recuperándose de la artroscopia que se le realizó en su rodilla izquierda el pasado 6 de noviembre, mientras que el portugués, que apenas está contando, viene de cometer el error que propició el tanto del Sporting tras sustituir a Arambarri.

Tampoco se esperan demasiados cambios en las filas mañas tras resucitar gracias a un golazo de Aguirregabiria ante el Huesca que, además de reducir de nueve a seis los puntos que le separan de la salvación, han incluido tabién a los oscenses en el grupeto de candidatos a perder la categoría. La duda estriba en saber quién suplirá al sancionado Radovanovic.