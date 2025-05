Lo nunca visto: los capitanes del Tottenham se quedan sin medallas

Dos anécdotas protagonizaron la ceremonia de entrega de medallas al campeón de la Europa League. La primera, la falta de medallas. El capitán del Tottenham, ... Son Heung-min, y el vicecapitán, Cuti Romero, se quedaron sin la suyas.

La primera explicación que se dio es que hubo jugadores como el español Reguilón que no estaban inscritos en la competición que subieron al estrado y se llevaron las preseas, lo que provocó que las cuentas no salieran y los últimos en ir ante el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se encontraron con el cuello vacío. El máximo responsable del fútbol europeo pidió explicaciones a la persona que se les daba, pero no había nada que hacer.

La situación con las medallas no afectó a las ganas de celebrar de los ingleses. Nada más bajarse del podio se dirigieron hacia el fondo sur en el que estaban sus aficionados y comenzaron a festejarlo con una selección de canciones que corearon con sus seguidores.

La otra anécdota tuvo que ver con el confetti, que no salió al tiempo en que los jugadores Spurs levantaban la Copa. Tardó unos segundos más. En cualquier caso, la fiesta siguió adelante.