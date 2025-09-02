El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Julen Jon Guerrero ya tiene equipo y se enfrentará al Bilbao Athletic

El hijo de la leyenda rojiblanca ficha por el Arenteiro gallego de Primera RFEF

A. Mateos

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:02

Julen Jon Guerrero (Bilbao, 2004) ya tiene nuevo equipo. El hijo de la leyenda rojiblanca ha firmado con el Arenteiro gallego del primer grupo de Primera RFEF, liga en la que también está encuadrado el Real Madrid Castilla, su exequipo, y el Bilbao Athletic.

Al hijo de Julen Guerrero le surge una nueva oportunidad de hacerse un hueco en la categoría de bronce del fútbol español. Después de una etapa gris en el Amorebieta, donde llegó cedido desde el Alavés B, busca asentarse en este modesto equipo gallego, cada vez más asentado en la categoría.

El vizcaíno ya se ha presentado ante su nueva afición con un vídeo publicado en las redes sociales de los gallegos. El Arenteiro está encantado con su nueva adquisición, una «perla que destaca por su visión de juego, su salida desde la segunda línea y su gran golpeo con la zurda».

El Arenteiro no ha comenzado con buen pie la competición. Perdió el pasado fin de semana en Gobela ante el Arenas (2-1), en un partido que teóricamente servía para media a dos equipos candidatos a eludir el descenso, y ha pisado el acelerador en la recta final del mercado de fichajes cerrando la incorporación de cuatro futbolistas, entre ellos, el de Julen Jon Guerrero.

