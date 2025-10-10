Ya se conocen los horarios de los partidos de Copa de los equipos vizcaínos con derbi vasco incluido El Getxo recibirá al Alavés el próximo día 30 de octubre en Fadura, mientras que Portugalete y Arenas se enfrentarán a Valladolid y Numancia un día antes en La Florida y Los Pajaritos, respectivamente

La Real Federación Española de Fútbol ha hecho oficiales ya los horarios de la primera ronda de la Copa del Rey, que pondrá en liza a un total de 112 equipos en 56 eliminatorias a partido único, bajo un muy particular criterio de proximidad que no termina de convencer a todo el mundo. En lo que a los equipos vizcaínos hace referencia, destaca el enfrentamiento entre el Getxo y el Deportivo Alavés, que se disputará el próximo jueves, 30 de octubre a las 20.00 horas.

El escenario, salvo sorpresa, será Fadura, única opción que se plantean en el club de la Margen Derecha, tal y como recalcó su presidente Iñaki Gederiaga en una entrevista a este periódico. Para cumplir los requisitos que pide el ente federativo, así como desde los operadores de televisión, se ha reforzado la iluminación del estadio. También se está trabajando en la posibilidad de instalar algún tipo de grada supletoria, ya que la normativa indica que no puede haber público de pie. El objetivo, que Fadura pueda acoger en la mejor de las condiciones este muy atractivo derbi vasco ante un Alavés de Primera División, en el retorno del Getxo a la Copa tras más de cuatro décadas.

Un día antes, el miércoles 29 de octubre, el Portugalete ejercerá de anfitrión en La Florida (20:00h) ante el Real Valladolid, en una atractiva eliminatoria que seguro que llevará a un buen número de aficionados al feudo jarrillero. El objetivo de los de Egoitz Bilbao es muy claro: tratar de hacer hincar la rodilla al conjunto pucelano, descendido este pasado verano a Segunda, para poder recibir una vez más a un equipo de la máxima categoría. Y es que por el terreno de juego portugalujo ya han pasado en los últimos años equipos como el Valencia, el Getafe, el Betis o el Levante.

El Arenas, el único visitante

El único de los representantes vizcaínos en esta primera ronda de Copa del Rey que tendrá que desplazarse es el Arenas, por su condición de equipo ascendido a Primera Federación. Los de Jon Erice visitarán al Numancia, que milita un peldaño por debajo, en el histórico campo de Los Pajaritos, que se hizo popular en la década de los noventa por las 'machadas' que protagonizó el Numancia en aquella época en Copa. Este duelo tendrá lugar también el 29 de octubre a las ocho de la tarde. Será, igualmente, la eliminatoria más complicada de todas para nuestros representantes, ya que el Numancia es un equipo armado y construido para retornar a la División de Bronce, pese a su mal inicio de curso.

El cuadro rojinegro viajará a tierras sorianas con todas las de la ley, dispuesto a dar batalla en una competición siempre especial para el Arenas, que presume de ser uno de los catorce ganadores que ha tenido la competición del KO en toda su historia. En caso de derrotar al Numancia, la siguiente ronda la jugaría en Gobela ante un equipo de Segunda o Primera División.