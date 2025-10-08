En sus catorce años de mandato en el Getxo, Iñaki Gerediaga ni se imaginaba vivir un partido de Copa del Rey frente a un equipo ... de Primera División. Al fin y al cabo, son cinco categorías las que separan a los getxotarras de la élite nacional. Este sueño se hará realidad el 28,29 o 30 de octubre, cuando recibirán al Deportivo Alavés. Desde el club de la Margen Derecha, no se plantean ninguna otra posibilidad que no sea jugar dicho encuentro en Fadura, su campo habitual.

-¿Qué supone para el Getxo enfrentarse a un equipo de Primera División en Copa del Rey?

-El pasado fin de semana estuvimos mirando y vimos que hacía 44 años que el Getxo se enfrentó por primera vez a un equipo de Primera División. Fue contra el Sevilla en Copa del Rey. Ganamos 2-1 en Fadura y perdimos 3-2 fuera, no sé si en la prórroga o en los penaltis. Podemos estar hablando del partido más importante del club desde entonces, sin duda.

-¿Qué le pareció el emparejamiento con el Deportivo Alavés?

-No teníamos un objetivo claro. Yo sí tenía la prioridad de que fuera la Real Sociedad porque igual era el que más tirón tenía, pero tampoco era una obsesión. Prácticamente nos daba igual quien fuera entre los posibles. Estamos muy contentos de enfrentarnos al Alavés.

-¿Cree que tienen opciones de pasar de ronda?

-El lunes le escuché a un jugador decir que estarían enchufados con quien viniera y que querían ganar a todos. A mí me llenó de satisfacción que tengan ese espíritu ganador. Ojalá se cumpla, pero ya el hecho de jugar es un buen premio.

-¿Es cien por cien seguro que el partido se vaya a disputar en Fadura?

-Todavía no ha pasado el técnico federativo para dar el visto bueno, pero con las actuaciones que se están tomando, no creo que haya ningún problema. El lunes ya se inició el cambio de focos. Teníamos los estándar y ahora se han puesto unos más potentes, de Lead, para acoplarnos a la normativa. También estamos estudiando colocar gradas supletorias porque está prohibido que haya público de pie. Así podrá haber el mayor número de público posible. Somos optimistas.

-¿En algún momento han barajado otra opción que no sea jugar en Fadura?

-Ni nos hemos planteado otra opción que no sea jugar en Fadura. En el supuesto de no poder jugar en nuestro campo, tendríamos que andar muy rápidos, pero somos muy optimistas por los comentarios que nos han llegado y lo que está manifestado la Federación. Estamos teniendo mucho apoyo y colaboración por parte del Ayuntamiento. Creo que entre todos lo vamos a conseguir.

-En estos casos, siempre se escuchan voces que dicen de llevar este tipo de partidos a Lasesarre, San Mamés por contar con mayor aforo.

-Nuestro deseo siempre ha sido jugar en Fadura y haremos todo lo que está en nuestras manos para que así sea. Luego ya se verá...Somos optimistas. Ni nos hemos planteado que nos digan que no se puede jugar en nuestro campo.

-¿Cuánto coste pueden tener para el club los arreglos en Fadura?

-Nosotros ya le solicitamos al Ayuntamiento que nos permitiera hacer un presupuesto para la implantación de gradas supletorias y nos dijeron que igual se hacían cargo de algo ellos. Todavía nos tenemos que reunir para concretar todo este tipo de detalles. También debemos saber dónde las podemos colocar. Sabemos que en la zona del río no puede ser, pero detrás de las porterías y en la zona de tribuna, nos gustaría poner alguna que otra grada para ampliar el aforo.

-De todos modos, entre los premios económicos de la Copa del Rey y la taquilla, saldrán ganando económicamente.

-Sí, ya nos preguntan por las entradas, así que parece que hay mucho interés por venir al partido. Económicamente creemos que será muy positivo. Eso nos aliviaría un montón porque las categorías cada vez son más costosas, por mucho que estemos en una regional. No te digo ya en una o dos categorías por encima.