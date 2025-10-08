El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Getxo forman un corro durante un entrenamiento en las instalaciones de Fadura. Luis Ángel Gómez

Iñaki Gerediaga | Presidente del CD Getxo

Copa del Rey
«No nos planteamos otra opción que no sea jugar contra el Alavés en Fadura»

El club getxotarra ha instalado la iluminación requerida en su estadio y plantea colocar gradas supletorias para recibir al conjunto vitoriano

Peru Olazabal

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:19

Comenta

En sus catorce años de mandato en el Getxo, Iñaki Gerediaga ni se imaginaba vivir un partido de Copa del Rey frente a un equipo ... de Primera División. Al fin y al cabo, son cinco categorías las que separan a los getxotarras de la élite nacional. Este sueño se hará realidad el 28,29 o 30 de octubre, cuando recibirán al Deportivo Alavés. Desde el club de la Margen Derecha, no se plantean ninguna otra posibilidad que no sea jugar dicho encuentro en Fadura, su campo habitual.

