España ya está a dos partidos de la gloria

Daniel Panero Viernes, 18 de julio 2025, 22:59 | Actualizado 23:11h. Comenta Compartir

España ya está entre las cuatro mejores selecciones de la Eurocopa. Las chicas de Montse Tomé lograron el pase a las semifinales después de imponerse a Suiza en Berna por 2-0. Los tantos en la segunda mitad de Athenea del Castillo y Claudia Pina derribaron el muro de las anfitrionas y dejan a la Roja a dos partidos de la gloria. Francia o Alemania, que juegan entre sí este sábado, serán el rival de una selección que sigue con paso inmaculado.

Sin tiempo que perder. Así salió España a combatir la encerrona que tenía preparada Suiza. El Stadion Wankdorf se llenó hasta la bandera, apretó y generó una atmósfera digna de todo unos cuartos de final de la Eurocopa. Las pupilas de Pia Sundhage se contagiaron del ambiente y buscaron arriba al rival con el objetivo de que las pupilas de Montse Tomé no encontraran la fluidez a la que están acostumbradas. Esa fue la idea de las helvéticas, pero se toparon con una selección que tiene personalidad a raudales.

Montse Tomé dispuso su once de gala, supo saltar esa presión y pronto supo refugiarse en la clarividencia de Patri Guijarro, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, tres jugadoras capaces de condicionar cualquier planteamiento. España se hizo con las riendas, movió a Suiza de lado a lado y generó tres ocasiones claras y hasta un penalti nada más arrancar. Mariona Caldentey erró la pena máxima y dio paso a unos minutos en los que Suiza vio las orejas al lobo y cedió metros.

España Cata Coll, Ona, Paredes, Laia, Olga (Ouahabi, min. 62), Patri, Alexia (Lucía García, min. 90), Aitana, Mariona (Athenea, min. 62), Esther (Salma Paralluelo, min. 78) y Pina (Vicky López, min. 78) 2 - 0 Suiza Peng, Beney (Lehman, min. 90), Calligaris, Walti, Maritz, Riesen (Wandeler, min. 74), Reuteler, Ivelj (Pilgrim, min. 62), Valloto (Terchoun, min. 90), Crnogorceviv y Schertenleib (Xhemaili, min. 90) Goles: 1-0: min. 66. Athenea. 2-0: min. 71. Claudia Pina.

Árbitra: Maria Sole Ferrieri Caputi. Expulsó a Maritz y amonestó a Laia Alexandri, Pilgrim, Walti, Crnogorcevic.

Incidencias: Partido disputado en el Stadion Wankdorf de Berna, ante 29.734 espectadores.

Era el escenario esperado y España demostró tener herramientas para solucionarlo, pese al marcaje individual que Patri Guijarro tuvo en la construcción. Claudia Pina probó hasta en tres ocasiones, pero se topó con una acertada Deng en la portería, Aitana Bonmatí no estuvo certera en sendos disparos desde la frontal e Irene Paredes estrelló en la madera la más clara tras un saque de esquina. España no tuvo premio y se marchó al descanso con buenas sensaciones futbolísticas, pero lamentando las ocasiones erradas y con la incertidumbre del empate que reflejaba el marcador.

Tras la reanudación, España se atascó. Los espacios cada vez eran más pequeños, la pelota no circulaba a la velocidad habitual y el reloj comenzó a ser un enemigo. Cada minuto que pasaba era un refuerzo anímico para las suizas y un problema para una selección que no quería caer en la precipitación, pero tampoco tenía la paciencia suficiente para desgastar al rival. Entre esas dos aguas se perdió una España que ya no generaba ocasiones, pese a tener más de un 70% de posesión.

Así se llegó a la hora de partido. España tuvo una ocasión clamorosa de Patri Guijarro que se estrelló por dos ocasiones en el palo y Montse Tomé decidió agitar el avispero. Entraron Leila y Athenea, dos cambios que buscaban una mayor verticalidad y el gol cayó por su propio peso. Aitana se sacó de la chistera una asistencia colosal de tacón y Athenea apareció en el área para definir al segundo palo y desatascar un partido que parecía imposible de abrir. El gol lo cambió todo. Desajustó a Suiza y Claudia Pina, muy activa, hizo el segundo con un derechazo a la escuadra desde la frontal del área. Fue la sentencia a un encuentro que pudo acabar con una renta mayor si Alexia no se hubiera encontrado con Peng en un nuevo penalti, pero que España supo cerrar con la pelota en los últimos compases para encaminarse a su segunda semifinal de una Eurocopa, tras la que jugó en 1997. Aquella vez cayó contra Italia, mientras que ahora se verá las caras con Francia o Alemania.