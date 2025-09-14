El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Protestas propalestinas durante La Vuelta. EP

El parón de la Vuelta escala las movilizaciones en medio de un pulso diplomático creciente

Desde el pasado lunes, los encontronazos entre Madrid y Tel Aviv no han dejado de crecer con fuertes acusaciones entre gobiernos

José A. González

José A. González

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:07

3.151 kilómetros es la distancia que han recorrido los ciclistas en La Vuelta 2025 y es la distancia en línea recta entre Madrid y ... Tel Aviv. Una brecha casi infranqueable, como la que separa a los Gobiernos de Pedro Sánchez y Benjamin Netanyahu, que solo ha hecho crecer en las últimas semanas al calor de las protestas civiles y los «mensajes incitadores», como así calificó este domingo el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, las palabras de Pedro Sánchez en Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia
  2. 2

    «Que pague por ello», pide la alcaldesa cántabra tras la detención de su hijo por un ataque contra una sede del PSOE
  3. 3

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  4. 4

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  5. 5 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  6. 6

    Así es el sórdido álbum de cumpleaños de Epstein que ha provocado el escándalo en Estados Unidos
  7. 7

    Denuncian a un mando de la Policía de Bilbao por faltar al respeto a ertzainas
  8. 8

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  9. 9 El chef del restaurante de Bilbao que es uno de los pocos en el mundo que genera tanta fascinación
  10. 10 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El parón de la Vuelta escala las movilizaciones en medio de un pulso diplomático creciente

El parón de la Vuelta escala las movilizaciones en medio de un pulso diplomático creciente