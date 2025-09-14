El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sánchez este domingo en un acto del PSOE en Málaga EP

Sánchez aplaude las protestas por Gaza en La Vuelta: «Nuestra admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas»

El presidente del Gobierno critica al PP por no decir «nada» sobre la «barbarie» contra el pueblo palestino

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:40

Pedro Sánchez ha abierto hoy el acto de lanzamiento de la candidatura de María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía con ... una reivindicación de su actuación frente Israel y un reproche al PP en el que ha llegado a mostrar su apoyo a las protestas que llegaron a poner en riesgo la celebración de parte de La Vuelta ciclista a España, que hoy mismo concluye «Respeto y reconocimiento a los deportistas, pero también -ha dicho- nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como Palestina».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Lorenzo denuncia haber sido estafado con más de 200.000 euros con una noria que posee en Italia
  2. 2 El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  3. 3

    La mejor autobusera de Alemania no valía para Bilbao
  4. 4 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  5. 5

    Extracto de las conversaciones del escándalo de la Academia de Arkaute
  6. 6

    Investigan irregularidades en la selección de los futuros ertzainas en Arkaute
  7. 7

    «Que pague por ello», pide la alcaldesa cántabra tras la detención de su hijo por un ataque contra una sede del PSOE
  8. 8 De animadora del Bilbao Basket a influencer: quién es Sara Botello, la mujer de Laporte
  9. 9 Sebastián Yatra se ofrece al Athletic: «Tengo apellidos vascos y mira qué goles meto»
  10. 10

    Génova aparta a Raquel González al frente del PP de Bizkaia e impone una gestora con Amaya Fernández

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sánchez aplaude las protestas por Gaza en La Vuelta: «Nuestra admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas»

Sánchez aplaude las protestas por Gaza en La Vuelta: «Nuestra admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas»