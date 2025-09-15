El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Javier Guillén, director de La Vuelta, da explicaciones sobre lo sucedido ayer en Madrid.

Javier Guillén, director de La Vuelta, da explicaciones sobre lo sucedido ayer en Madrid. EFE

Javier Guillén: «Todos tenemos claro quién ha llamado al boicot»

El director de la carrera agradece el apoyo de los equipos y lamenta «la imagen que se dio» en la última etapa. «Es absolutamente inaceptable»

Igor Barcia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:15

Javier Guillén, director de La Vuelta, ha «condenado» esta mañana «lo ocurrido en la ultima etapa» de la carrera. «Pocos comentarios son necesarios, las imágenes ... hablan y es absolutamente inaceptable lo que ocurrió, especialmente en el circuito. No podemos sacar nada bueno de lo que ocurrió ayer, lamento mucho la imagen que se dio, es algo que no debería repetirse», ha criticado el máximo responsable de la carrera, que ha recordado que «podíamos haber convivido las manifestaciones con el deporte».

