Javier Guillén: «Todos tenemos claro quién ha llamado al boicot»

Javier Guillén, director de La Vuelta, ha «condenado» esta mañana «lo ocurrido en la ultima etapa» de la carrera. «Pocos comentarios son necesarios, las imágenes ... hablan y es absolutamente inaceptable lo que ocurrió, especialmente en el circuito. No podemos sacar nada bueno de lo que ocurrió ayer, lamento mucho la imagen que se dio, es algo que no debería repetirse», ha criticado el máximo responsable de la carrera, que ha recordado que «podíamos haber convivido las manifestaciones con el deporte».

Pero no sucedió así, porque las invasiones del circuito final en Madrid y los incidentes entre los manifestantes propalestina y la policía pusieron en peligro la integridad de los corredores hasta el punto de que la última etapa de La Vuelta 2025 finalizó con los corredores entrando en los coches de los equipos y viajando a sus respectivos hoteles, sin poder siquiera realizar la ceremonia de premiación con Jonas Vingegaard como ganador de la carrera. «Sabíamos que era un día complicado, desde el inicio se sucedían incidentes que obligaron a desviar el recorrido y todas las informaciones que recibíamos es que en el circuito se estaba invadiendo la calzada y que se ponía en riesgo desarrollar la etapa. La situación era muy difícil y tratamos de buscar soluciones para que la etapa concluyera, pero se produce otra invasión donde hay corredores que caen al suelo. Vemos que no solo no se puede tener un desarrollo normal sino que la integridad de los ciclistas es puesta en peligro. Así que decidimos no finalizar, aunque la etapa se da por hecha porque se tomaron tiempos en el kilómetro 44», ha explicado Guillén.

Cuestionado sobre los apoyos que han podido tener para sacar adelante La Vuelta, Guillén se ha referido a que «el tema de los apoyos es subjetivo. Necesitábamos muchísimos apoyos. Hemos tenido una relación constante con el CSD, hablé con la ministra y hemos tenido los apoyos que necesitábamos para hacer la carrera. Ahí me quedo». También ha recordado que «cuando se llama a boicotear y se boicotea, se hace un gran daño a los que hacen la carrera», pero ha asegurado que esas palabras no iban referidas «al presidente del Gobierno. Todos teníamos claro quién había llamado a boicotear la carrera desde la mañana».

El director de la carrera ha recordado sus palabras de días anteriores, en las que recordaba que La Vuelta es deporte para separar la carrera de las protestas, de las que ha asegurado que no eran ajenos y que incluso deporte y manifestaciones podían haber convivido de forma pacífica. «Hemos dicho que somos una carrera ciclista, somos deporte y es lo que queremos ser, nos parece muy bien que aprovechen la plataforma de comunicación de la Vuelta para hacer manifestaciones, pero exigimos respeto a la carrera y a nuestros deportistas. El derecho de manifestación defiende a quienes quieren ejercer su protesta, pero también a los que compiten, las dos cosas deben ser compatibles», ha exigido Guillén. «Los ciclistas no pudieron correr en condiciones, que es lo único que querían y es lo único que hemos pedido estas tres semanas, sin ir contra nadie. Hemos pedido el mismo respeto para nosotros que el que ofrecíamos para los demás».

Y en este punto, se ha referido a la presencia del equipo Israel en la prueba, cuestión fundamental en cuanto a las crecientes protestas propalestinas que exigían la exclusión de esta formación. Guillén, una vez más, ha recordado que «nosotros nos guiamos por la normativa de la UCI. Es a ella a quien compete el marco regulatorio. Es a ella a quien corresponde regular el derecho de admisión o exclusión de las carreras y hemos asistido a un principio de legalidad. Y nos hemos quedado ahí, no hemos entrado en ningún debate, concentrados en lo que teníamos que hacer, que era sacar adelante la carrera, sin entrar a debatir todo lo que sucedía alrededor. Queríamos desarrollar la carrera en términos de normalidad, pero no lo hemos conseguido».

Guillén ha aprovechado para dar las gracias a los equipos que han participado, porque «siempre han querido correr, en ningún momento nos han manifestado lo contrario» y pese a las situaciones complicadas que han podido vivir como «la caída de ciclistas como Javi Romo, que se tuvo que retirar, nunca nos han manifestado que no querían correr. Ellos tienen el derecho de hacerlo y por tanto nosotros la obligación de hacer La Vuelta y es lo que hemos hecho».

La posición de la UCI

La organización de la ronda hispana ha recordado que tras los incidentes de la etapa en Bilbao, se habló con la UCI «para hacerles ver cuáles eran los acontecimientos y se les preguntó por su posición». La respuesta del máximo organismo ciclista llegó a través de un comunicado en el cual defendía la participación del equipo Israel, como ha explicado Guillén. «La UCI tomó posición para mantener al Israel. Y a partir de ahí nosotros nos hemos guiado por lo que ellos han dicho. Tomar otra decisión nos hubiera acarreado consecuencias, no hay ni una Federación que haya vetado al Israel de sus competiciones. Ningún país ha prohibido actividades deportivas a Israel», ha recordado el responsable de la ronda española.