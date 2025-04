Joao Almeida, dueño y señor de la Itzulia 2025

Joao Almeida se levantó resplandeciente el día de la victoria más especial de su carrera. Entraban los rayos de sol en su habitación del Parador ... de Argómaniz alavés, donde el UAE se ha alojado durante toda la Itzulia. Quería un día tranquilo en la última etapa en Eibar, dónde anunciaban lluvia. Según descendía en el autobus camino de la ciudad armera comprobaba como las nubes se echaban sobre él. Después del control de firmas, miraba al cielo. «Va a llover», parecía decirle Marc Soler. Los dos apretaron los labios.

Las bicicletas comenzaron a competir en el País Vasco hace 101 años. Era agosto, pero hubo lluvia torrencial. Es la esencia. Y para ponerse la txapela, como quería hacer Almeida, hay que aguantar algún chaparrón. El agua del País Vasco no es como el de su Caldas da Rainha, ciudad balneario de Portugal. Es fría, como la cabeza del lusitano, amo y señor de esta Itzulia sin grandes figuras, pero con buen nivel de ciclismo. Enric Mas llegó con él hasta Eibar. Mano a mano. El balear quiso chocársela. «¿Me dejas ganar?«, le preguntó. »¿Me dejas la etapa?». La respuesta no se escuchó por la televisión. Pero se oyó en la Plaza Unzaga. No.

El ciclista portugués controló la etapa a su antojo. En las horas previas dijo que era mejor atacar que defender. Y cumplió con su palabra. Pese a tener compañeros aún para trabajar, abrió gas en Izua. Solo Enric Mas y Skjelmose pudieron seguir su rueda. Schachmann y Lipowitz, afectado por una caída a la entrada de una rotonda, protagonistas en esta Itzulia, se quedaban por detrás. El germano pudo salvar el podio tras la caída de Skjelmose en el descenso mojado de Trabakua. Almeida seguía su rueda pero ni se inmutó en la curva a izquierda. Una roca.

La etapa no empezó bien para sus intereses. Por la previsión de lluvia y por la fuga grande y de nivel que se formó en Azurki. Ion Izaguirre, Healy, Daniel Felipe Martínez, Kuss, Hirschi, Castrillo… y ninguno del UAE. Laengen tuvo que emplearse a fondo en los kilómetros previos a Krabelin para recortar casi un minuto y dejar la diferencia en 1:06» a pie de puerto, con la fortaleza final del Lidl-Trek. Red Bull Bora contraatacó por delante. Daniel Felipe Martínez, ganador de la carrera en 2022 el último día en estas carreteras, puso al límite a los 22 compañeros de escapada. Solo Healy logró aguantarle al paso por el Santuario de Arrate. Tocaban las campanas. Las 3. La hora de la lluvia.

Clasificación de la 6ª etapa 1º. Joao Almeida 2º. Enric Mas 3º. Ben Healy 4º

El parte meteorológico cambió. A las 4 caerá. Entonces sí. Cuesta arriba en Karabieta. Schachmann hablaba por el pinganillo con el maillot semiabierto. Ciclistas como Aranburu al coche, a por chubasqueros. Falsa alarma. Caía fuerte y salía el sol. Pero con el piso mojado, el ciclismo no cambia los neumáticos, que a ratos paracen rodar sobre hielo.