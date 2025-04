El cambio de vida de Romain Sicard, la joya del último Euskaltel. «Ya no puedo hacer más deporte»

Francia lleva 40 años sin ganar el Tour pese a haber encontrado a muchos 'nuevos Bernard Hinault'. Romain Sicard (Bayona, 1988) fue uno más dentro ... de esa nómina de prometedores galos convertidos en mediáticos de forma prematura. Ganó el Tour del Porvenir y del Mundial sub'23 de 2009. Y fue bendecido por el mismo 'Tejón'. «Es la única bestia a la que si le das un golpe en la cara te come la mano», explicaba Hinault sobre su apodo.

Pero el corredor vasco francés era muy distinto al bretón. No tenía su colmillo ni desafiaba con la mirada. Se tomaba el ciclismo como un juego con el que ya disfrutaba sin necesidad de ganar. «Fui feliz sobre la bici», asegura desde dentro de una Itzulia que le hubiera gustado correr. A sus 37 años es director deportivo del Direct Energie, la estructura a la que emigró tras el cierre del Euskaltel. Se le corta la voz, todavía con un correcto español, a la hora de hablar del problema de corazón que provocó en 2021 su prematuro final de carrera, mejor como hombre de equipo que como el líder que todo el país esperaba. «Ahora ya no es solo en Francia. Creo que muchos países y muchos equipos se focalizan mucho en los jóvenes y les piden rápido resultados», expresa.

En su caso, cuando pasó en 2010 a profesionales con el Euskaltel el ciclismo aún no estaba tan globalizado y cambiado. «Había muchas expectativas conmigo, pero qué podía hacer. Nadie puede apostar a ganar el Tour. Y menos hoy cuando está Pogacar», determina.

Sicard se siente contento por lograr salir de todos los focos que le apuntaban sin casi sufrir a nivel emocional. «Nunca me dejé llevar por la presión. Tenía un buen entorno en mi familia y también en el Euskaltel, que me hacía estar pendiente del día a día y no del futuro». Con Igor González de Galdeano al mando se descartó su anhelada presencia en el Tour de Francia tanto en 2010, 2011 y 2012, algo que le prometían en cualquier equipo francés, a los que rechazó de primeras.

«Estaba bien en el Euskaltel y guardo muy buenos recuerdos. Para mí estos doce años han pasado muy rápido y no me olvido de muchas cosas», asegura, con especial gratitud para Miguel Madariaga.

Pero el proyecto murió. Pese a que en cuatro temporadas no logró ninguna victoria fue uno de los siete ciclistas naranjas que logró hacerse un hueco en el World Tour: Igor Antón, Juanjo Lobato, los hermanos Izagirre, Mikel Landa, Mikel Nieve y Samuel Sánchez. En Francia, Sicard no encontró¡ nunca las piernas que le hicieron ser uno de los mayores talentos juveniles. No volvió a levantar los brazos y tuvo que parar de competir de «una forma brutal».

«No puedo hacer deporte»

«Ya estoy bien de mi problema de corazón, pero me fue difícil de digerir», se abre a explicar. Con una media sonrisa dice que «para la vida normal está bien». Su familia lo celebra. Pero a él se le quedó esa espina. «Lo peor de mi carrera fue no poder decidir cuándo dejarlo. Encima ya no puedo hacer más deporte. Salir a 20 km/h no me interesa».

Después de muchas visitas a médicos y hospitales, Sicard necesitó un «periodo de desconexión total». «No tenía pensado nada, ni ser director deportivo ni nada», admite. Pero en casa tampoco podía estar. Les pasa a muchos ciclistas, habituados a los viajes. «Siempre he querido compartir mi experiencia con los jóvenes y poco a poco he vuelto al mundo profesional y a mi antiguo equipo».

Jean-René Bernaudeau le acogió de nuevo en el Total Energies y cumple su segunda temporada como director deportivo. «Hay dos partes, la de estar en casa con el excel y el calendario de los ciclistas». Y la que le gusta, que es star sobre el terreno con los ciclistas y preparando las tácticas». Desde el coche, lidera las opciones de una buena general de Steff Cras, que es 10º en la carrera en la que el año pasado siente que pudo morir. «Recuerdo casi todos los sitios por donde pasamos y se los voy explicando», concluye feliz, de regreso al País Vasco.