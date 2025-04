La hora del Euskaltel llega al sprint, su nueva esperanza

Mikel Bizkarra trajo el domingo a Vitoria una mala noticia para Jon Aberasturi. «Ha venido Caleb Ewan». Resoplido. El sprinter del Euskaltel lleva más de ... un mes focalizado en la etapa de este martes. De Pamplona a Lodosa. Casi 200 kilómetros. Casi todos llanos. Lo más plano posible que se puede hacer en la Itzulia. Una oportunidad de oro para que el color naranja vuelva a brillar. La llamativa marea baja de los Pirineos a la ribera del Ebro. La participación apenas registraba hombres rápidos. Hasta última hora. «Ha venido Caleb Ewan», reparaba ayer el alavés. El Ineos, con la baja de Carlos Rodríguez, se guardó su baza. Una bala.

El australiano de madre coreana y ojos rasgados infunde respeto. Ha ganado cinco etapas en el Tour, otras tantas en el Giro y una en la Vuelta. Todas al sprint. La última en Italia, en 2021. «Sí que ha habido un tiempo que parecía que no tenía piernas pero ahora…», se resigna. El vitoriano tiene un clip en su cabeza. La reciente victoria del velocista de Sídney en la Semana Coppi y Bartali. Pudo hasta picar tiempo por la superioridad que mostró. «Una vez se ha visto con capacidad para ganar, estará motivado y será el gran favorito», señala. Hay otro rival señalado. Zingle, del Visma. En el Lidl-Trek juegan la baza de quizás también Thibau Nys. Poco más.

Para los espectadores, un sprint dura diez segundos. Son 200 metros. Esa suele ser la marca para arrancar. Pero para los hombres rápidos es el final. El de Aberasturi en Lodosa empezó hace semanas. Casi desde que se presentó la etapa y sus directores, Jorge Azanza y Pablo Urtasun, le confiaron la labor de hacer un buen resultado. «Después de correr en Cataluña vine a verlo», reconoce. Recorrió los últimos 12 kilómetros. Más bien los memorizó. «Hay una subidita, de unos 2 kilómetros y pico al 4%». Una tachuela que subirán como si fuera llana. «Luego una recta para abajo, cruce a izquierdas y a falta de tres kilómetros es bastante recto hasta el último kilómetro». Ahí toca cruzar a la otra orilla del Ebro. Puente suele ser sinónimo de estrechamiento. «Y a la salida, curva a izquierdas. Si estás ahí mal colocado… no tendrás nada que hacer».

Al velocista del Euskaltel le preocupa la colocación. A sus 36 años, no siente que haya dado un paso atrás. Tercero el año pasado en la tercera etapa de La Vuelta. Con los mejores. Se ve igual que cuando era joven. Ahora con más cicatrices. En la ceja, en el pómulo. «Siempre he tenido el riesgo en la cabeza. «A muchos les da igual caerse. Yo pretendo ganar, soy ambicioso, pero quiero llegar a casa también», aseguraba la temporada pasada en una entrevista en este periódico. Frenar le ha hecho ganar menos. No levanta los brazos desde el Tour de Eslovenia de 2021. Esta temporada aún no le ha salido un buen sprint bueno. «Hoy se me presenta la oportunidad. A ver si me sale el día», confía.

Ayer, se lo tomó con calma desde el Buesa Arena. «Algún partido más ya podía haber estado», reconoció. La contrarreloj tampoco era lo suyo. El cierre del Euskaltel le mandó prácticamente al paro con tan solo 25 años. Pero no desistió. Encontró hueco en México y en Asia, adonde puede regresar para conseguir puntos para el Euskaltel, ahora fuera de los 30 primeros equipos que el año que viene podrán correr las tres grandes vueltas. «Tenemos que dar motivos para volver», advierte tras no ser invitados este año para La Vuelta. «Era lo esperado desde que hablaron de un sistema rotatorio».

La carrera de casa vuelve a convertirse en su mejor escaparate. «Sin grandes favoritos, este año se nos abre el escenario para que los equipos de los líderes no amarren tanto las fugas. Ojalá filtrarnos en una que llegue hasta el final», analiza sobre una prueba que cree que puede ser «más bonita que otros años al no haber un dominador». Tan abierta como el sur de Navarra, muy expuesto al viento. Aberasturi promete estar atento. Tiene hambre. Aunque esté Ewan.