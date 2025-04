Álava presume de carreteras y talento ciclista a raudales

Hubo un tiempo, hace casi 20 años, en que Álava solo mostraba sus mejores carreteras y paisajes al ciclismo. Le faltaban ciclistas. Ahora ya no. ... Tiene calidad y cantidad. La combinación completa. Empezó la temporada con once ciclistas profesionales. Diez, tras la retirada de Víctor de la Parte. Ayer en la Itzulia tomaron la salida cuatro. Jon Aberasturi, el más veterano (de la quinta de Landa, 1989) y con más opciones de brillar individualmente, y otros tres de la nueva camada: Markel Beloki (2005, EF Education), Julen Arriolabengoa (2001, Caja Rural) e Ibon Ruiz (1999, Kern Pharma).

El resultado era lo de menos. «Estar aquí ya es un logro», expresaba Arriolabengoa antes de la salida. Es su debut en una carrera World Tour. Con los mejores del mundo. Y con inicio desde su casa. Algo inimaginable para los tres. La motivación dio alas a Ibon Ruiz. «Va a tocar sufrir, agachar el lomo, que estoy poco acostumbrado», expresaba antes de subirse a la bici. «Yo soy una especie de 4x4. Ni subo, ni bajo ni llaneo ni hago crono. Pero me defiendo», se describió entre risas. Pero advertía: «Tengo días muy buenos. Ahí pedaleo rápido». Como en la Clásica de Jaén, tercero en los caminos entre olivos. O como ayer.

Y eso que su participación era una incógnita hasta el fin de semana. «Tuve una caída muy rápida en O Gran Camiño. Se acabó el arcén y me fui a la cuneta con otros tres. Salí el peor parado». Fractura de clavícula. Su primer hueso roto como ciclista. Pasó por el quirófano y se fue a Sierra Nevada a recuperarse y «mejorar la forma». «Muchas horas de bici, de apretar...». En un mes, de vuelta a la competición. No sin dolores. «Tengo una costilla tocada. Tengo que dormir del otro lado y me cuesta». Esta noche lo habrá hecho a pierna suelta. De forma sorprendente, el de Ariznabarra fue el mejor de su equipo. 40º, a 57 segundos del ganador. A sus 26 años, sigue dando pasos al frente en su sexta temporada como profesional.

«Muchos altibajos»

Con casi el mismo tiempo, solo unas centésimas por detrás, acabó Markel Beloki. El joven vitoriano, vigente subcampeón de España contrarreloj, no encontró las sensaciones que esperaba. «He empezado muy fuerte pero luego...». El corredor de 19 años revelaba que había estado enfermo la última semana. Una merma que no le impidió salir satisfecho. «He disfrutado con tanta gente y el único objetivo que me marcaba era dar todo lo que tenía dentro», aseguró.

Los contratiempos físicos están lastrando su segunda campaña entre el pelotón de los mejores equipos, como a Lazkano y Landa. Empezó con una caída sin consecuencias en Australia. También se fue al suelo en Francia. «Me di un golpe en la cabeza. Fue más de lo que me imaginaba». En la Semana Coppi y Bartali abandonó por molestias en las espalda. «Han sido muchos altibajos, pero cosas del oficio que tanto nos gusta. Sé que la condición es buena porque en invierno he hecho un gran trabajo en casa y estoy con ganas de sacarlo a la luz».

Por su parte, Julen Arriolabengoa ya aventuraba que no iban a tener que buscarle entre las primeras posiciones de la etapa. La figura le delata. Pesa 52 kilos. «Yo soy escalador. En las vueltas duras me adapto y recupero bien entre etapas». Pero ayer también era especial para este alavés de adopción. «Nací en Escoriaza. Allí viví diez años y luego vine aquí con mis padres, que se compraron una casa en Erentxun. Casi todos los kilómetros en bici los he hecho por aquí», explica. Sus inicios en el ciclismo son todavía más rocambolescos. «Yo era pelotari, pero mi padre andaba y me llevaba». Con 10 años hizo el Camino de Santiago. «Entero, más de 800 kilómetros en ocho días», detalla. Así que ahora recupera bien. Cantera del Arabarrak de Agurain. «Aranako, Iturribero... hay muchos equipos en la base empujando. Es buenísimo que los chavales nos vean y piensen: 'si Ibon ha podido pasar a profesional, por qué no voy a poder'», culmina el del Kern Pharma.