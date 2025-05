Montoya 'se cuela' en el Giro de Italia

B. V. Martes, 13 de mayo 2025, 15:49 Comenta Compartir

El Giro de Italia ha utilizado el audio de una de las escenas más famosas de la 'Isla de las tentaciones'. La de Montoya corriendo por la playa. La cuenta oficial de la corsa rosa ha publicado un vídeo del ataque del día, protagonizado por Francisco Muñoz, del Polti, que se ha escapado en solitario en la cuarta etapa. Así, cuando el corredor hacía su demarraje ante la pasividad del pelotón, la carrera transalpina ha introducido el famoso audio: «¡Montoya, por favor, vuelve!».

Un grito que pegó la presentadora del programa, Sandra Barneda, cuando Montoya se echó a correr por la playa, totalmente desesperado, tras ver que su novia se acostaba con Manuel, otro hombre que vivía en la casa de al lado con Anita.

La NFL, el fútbol y ahora el ciclismo, lo han utilizado en sus perfiles en las redes sociales. Esa carrera por la arena, como si fuera un velocista, le ha hecho famoso y miles de cuentas, sobre todo vinculadas al deporte, han elegido ese momento junto al grito de Barneda, «Montoya, por favor», para ilustrar sus redes sociales.

Montoya ha sido toda una revolución. De hecho, Telecinco quería sacar rédito a este joven y lo apuntó a la 'Supervivientes'. Pero para este chaval la televisión no es nada nuevo. Empezó en 'The languaje of love', donde tenía que seducir a chicas inglesas. También estuvo en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', por 'Qué tiempo tan feliz', de María Teresa Campos. Y en muchos programas, como en 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol o 'Sálvame' para presentar uno de sus singles, porque es músico ya que, según cuenta, viene de una familia de »artistas« de Utrera. La canción se llamaba 'Vaya tela con la Manuela'.