Los ciclistas se quejan ante la UCI por la seguridad en la Vuelta al Benelux Borja Agudo Subrayan que la carrera «no merece formar parte del circuito mundial» EL CORREO Sábado, 17 agosto 2019, 16:29

La Asociación de Ciclistas Profesionales transmitió una queja a la Unión Ciclista Internacional (UCI) en nombre de los corredores participantes en la Vuelta al Benelux, que discurre entre Bélgica y Países Bajos, por entender que la prueba no cumple los mínimos exigibles en cuanto a seguridad.

Todavía «consternados» por el fallecimiento del belga Bjorg Lambrecht durante su participación en la pasada Vuelta a Polonia, los ciclistas que están compitiendo en la Vuelta al Benelux subrayaron que la carrera «no merece formar parte del circuito mundial» por los «problemas de seguridad» a los que están expuestos.

En un comunicado, la Asociación de Ciclistas Profesionales denunció que los participantes compiten «en calles estrechas, con obstáculos no señalados, continuas curvas y continuos agujeros». Además, la peligrosidad se ve incrementada por la «adversa meteorología» y por los «aficionados que se cruzan de manera peligrosa».

«Bajo estas condiciones no es aceptable correr», remarcó el presidente de la asociación de ciclistas internacionales, Gianni Bugno. «Los ciclistas no pueden arriesgar su vida porque el organizador no sea capaz de garantizar su seguridad. Estos problemas no son admisibles. Un evento organizado de esta forma no puede ser parte del circuito mundial», indicó el doble campeón mundial.