La confesión de Ricky Rubio a Jordi Évole: «Cuando decidí parar en el Mundial, parecía que me moría»

Ricky Rubio es una persona reservada que rara vez concede entrevistas. Esta vez, ha hecho una excepción. El jugador de baloncesto, uno de los mejores bases que ha dado el deporte de la canasta en España, se abre en canal con Jordi Évole este domingo en La Sexta. Es la única entrevista que ha concedido en este momento de 'impasse' tras rescindir contrato con el Barça. "No voy a conceder más", avisaba al comunicador.

Es el invitado que abre una nueva temporada de 'Lo de Évole'. Se trata de una conversación en la que aborda la presión y la vida como estrella de la NBA, la difícil convivencia con el éxito, el cáncer que se llevó la vida de su madre o los problemas mentales que ha padecido. Aterrizó en Estados Unidos en 2011 al fichar por los Timberwolves de Minnesota y puso fin a su periplo en los Cavaliers en 2023, previo paso por los Utah Jazz y Phoenix Suns.

Como es habitual, el programa de Atresmedia adelanta algunos minutos de la conversación. "¿Ganas de jugar en la NBA? Yo creo que sí, pero no sé hasta qué punto estaba condicionado porque estaba triunfando". Ahonda también en su experiencia en los vestuarios. "No llegó a hacer amigos, son compañeros. Por mi forma de ser, la verdad. Me cuesta mucho abrirme y conectar. Y no he sabido tampoco enfrentarme al conflicto y lo he vivido con muchos compañeros, donde actitudes son déspotas, pero me callo. Veo actitudes o comportamientos que no son los correctos y muchas veces ellos mismos no se dan cuenta y es su ego. Se habla en el vestuario de cosas como que coche tiene cada uno. Me tuve que crear ese personaje aunque no quisiera".

Rubio se mostró muy crítico con la forma de entender el baloncesto al otro lado del charco en la actualidad. "No me enamoré de la cultura ni de las tradiciones. Y para mí el impacto que tiene EE UU ... han convertido la NBA en un 'business' y han dejado el amor del baloncesto. ¿Qué me llevo de Estados Unidos? Lo que no haría", sentenciaba. También se abre sobre el momento en el tocó fondo. «Una de las noches que estaba en el hotel dije: 'no quiero seguir, no ya con el baloncesto, sino con la vida'. Puedo entender a la gente tanto que está en el momento de éxito y se ha quitado la vida como gente normal que dice que no puede seguir. Hay un momento donde todo te pesa tanto...».

El jugador explica los problemas de la depresión por la que decidió abandonar el Mundial de Baloncesto de 2023. «Me acuerdo cuando decidí parar en el Mundial, parecía que me moría y que mi vida no tenía sentido», confesaba. Sobre la exigencia de la élite, Rubio confiesa que su autoexigencia es tan enorme que llega a ser un «autosabotaje». «Ganar era que lo habías hecho todo bien y perder que lo habías hecho todo mal». «Si repaso mi carrera no estoy satisfecho porque nunca me ha parecido suficiente», remata.