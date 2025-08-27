El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Álex Mumbrú se perderá el debut de Alemania en el EuroBasket EFE

Álex Mumbrú evoluciona favorablemente pero se perderá el debut de Alemania en el EuroBasket

La leyenda del Bilbao Basket se encuentra estable tras su hospitalización en Finlandia mientras Alan Ibrahimagic asumirá la dirección del equipo en su ausencia

Aitor Echevarría

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:58

El exjugador y exentrenador del Bilbao Basket, Álex Mumbrú, que actualmente dirige al combinado nacional de baloncesto de Alemania, ha sido ingresado en un hospital en Tampere (Finlandia) a causa de una infección aguda, según confirmó la Federación Alemana de Baloncesto. El técnico barcelonés, que llegó a ser internacional con España y tiene una sólida trayectoria en la Liga ACB, fue hospitalizado el lunes 25 de agosto como medida de precaución. Aunque aún se desconoce la fecha exacta de su reincorporación, el propio seleccionador ha confirmado en SER Deportivos Bilbao que su evolución es claramente positiva.

Debido a esta situación, Mumbrú no dirigirá a Alemania en su partido inaugural del EuroBasket, programado para el miércoles 27 de agosto frente a Montenegro . En su lugar, su asistente técnico Alan Ibrahimagic asumirá la responsabilidad hasta nuevo aviso.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el capitán de la selección y actual jugador de los Sacramento Kings Dennis Schröder quiso transmitir serenidad desde el vestuario: «Estamos preparados, hemos tenido una buena preparación y estamos listos para empezar. La salud de Álex es lo más importante, y mientras tanto competiremos al máximo», declaró el jugador de la NBA. A su vez, subrayó la fortaleza del grupo, convencido de que podrán mantener el rumbo pese a la ausencia temporal de Mumbrú.

Álex se hizo cargo de la selección alemana en agosto de 2024, tras su etapa como entrenador en el Valencia Basket. Con él a los mandos, Alemania se ha consolidado como una de las tres firmes candidatas al título, junto con Serbia y Francia.

La expedición germana se enfrenta ahora a un escenario crítico en el torneo, encuadrada en el Grupo B junto a Lituania, Finlandia, Gran Bretaña, Suecia y Montenegro . Aun así, la federación ha resaltado que Mumbrú «está notablemente mejor» y se confía en que podrá reincorporarse a lo largo del campeonato.

