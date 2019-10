Voleibol Derrota del CV Sestao en su estreno en casa CV SESTAO El equipo verdinegro cayó por un claro 0-3 frente a un REDPISO Torrejón superior BEATRIZ GARNÁNDEZ Lunes, 14 octubre 2019, 22:58

El CV Sestao se estrenaba este fin de semana en La Benedicta ante su público en la segunda jornada de la Superliga 2. Sin embargo, el cuadro verdinegro no puedo ofrecer una victoria a sus aficionados y cayó de forma contundente ante el REDPISO Torrejón 0-3 (19-25, 15-25 y 16-25). El equipo vizcaíno no cuajó un buen partido y el equipo madrileño le pasó por encima.

Los tres sets tuvieron un desarrollo similar. Equilibrio en el marcador hasta el ecuador de cada manga y a partir de ahí una serie de errores no forzados y preocupantes lagunas de concentración en las locales facilitaron el camino del Torrejón hacia una cómoda victoria.

«Teníamos mucha ilusión en este partido porque pensábamos que le podíamos plantar más cara al Torrejón. Errores de bulto nos sacan del partido, el equipo baja y no acaba de arrancar. No creo que haya que sacar muchas conclusiones. Estamos cambiando el estilo de juego y acabamos de empezar, pero lo que sí me preocupa es el estado anímico. Cuando juegan, lo hacen bien. Pero si no salen las cosas no somos capaces de seguir peleando. El voleibol es un deporte de mucha concentración y hay que asumirlo. Hay que trabajar, cerrar filas y que cada una sepa lo que tiene que hacer. Confío en las jugadoras y sé que lo va a sacar adelante», subraya el presidente del CV Sestao, César Ruiz.

Semana de reflexión, por lo tanto, en el conjunto sestaoarra que el próximo sábado afronta una durísima prueba de fuego en Lugo frente al Arenal Emevé, recién descendido de la Liga Iberdrola y líder de la Superliga 2 después de ganar los dos primeros encuentros, aunque habiendo cedido un set este fin de semana en la cancha del Leganés.