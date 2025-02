Arraun Lagunak prescinde de la patrona vizcaína Andrea Astudillo

Julen Ensunza Sábado, 1 de febrero 2025, 11:14 | Actualizado 11:34h. Comenta Compartir

Andrea Astudillo, patrona vizcaína de Arraun Lagunak, vigente campeona de Liga y Concha, no continuará en la entidad guipuzcoana. El club le ha comunicado esta semana por escrito la decisión de no seguir contando con sus servicios. La razón no tiene nada que ver con ... un tema deportivo. La causa de la medida se encuentra en el tira y afloja que han mantenido ambas partes durante los últimos meses por el maillot de líder que la de Zierbena ha lucido durante toda la temporada.

«Se me pidió que lo entregará a lo cual respondí que no porque es con el que he ganado todas las regatas de la Liga y para mi tiene un gran valor sentimental. Se han tomado decisiones para conseguirlo que me parecen poco éticas», detalló la 'galipa' sobre los hechos que han acabado con su «expulsión» del club, en el que ha permanecido nueve largos años. Al parecer, una de las medidas adoptadas por los responsables de la entidad guipuzcoana para que entregase la prenda fue «retener los premios de La Concha», apunta. Y, a la vista de que la situación parecía encallada, Arraun Lagunak ha tomado la decisión de «devolverme la cantidad correspondiente a los premios de La Concha, pero el precio que tengo que pagar es que me expulsan», aseguró la timonel. Astudillo siente «entre pena y rabia por acabar así después de nueve años en los que ha habido que hacer muchos sacrificios. Creo que no es justo», lamenta. La vizcaína, que llegó al mundo del remo por casualidad con la intención de hacer deporte en su Zierbena natal, recaló en el club donostiarra en 2016 por mediación de una amiga. «Me comentó que necesitaban una patrona y a ver si me interesaba», recuerda sobre una trayectoria en la que las ha visto de todos los colores y que nunca pensó que podría acabar de una forma tan convulsa «por un maillot». Tres ligas y tres conchas Arraun Lagunak logró su primera corona de la Liga Euskotren en 2021, una de las temporadas más igualadas que se recuerdan, y desde entonces ha sumado dos títulos más de la regularidad, así como tres banderas de La Concha, todas ellas con Astudillo en la popa de la 'Lugañene'. La pasada campaña, además logró un hito histórico. Las dirigidas por Juan Mari Etxabe sólo dejaron escapar una victoria en todo el verano –la segunda jornada de la Ikurriña de Zarautz–, además de ondear también los campeonatos de Gipuzkoa y Euskadi. Andrea Astudillo, que recientemente recibió en el Guggenheim uno de los premios EL CORREO a los mejores deportistas vizcaínos de 2024 por los logros alcanzados el curso pasado, se encuentra por tanto sin equipo en estos momentos tras la decisión adoptada por Arraun Lagunak.

Temas

Remo