La presidenta de la Liga femenina dice que «el sentir de las jugadoras es que no haya diferenciación de género en el arbitraje»

Las polémicas arbitrales se han convertido esta temporada en el gran tema de debate y la polémica ha saltado del fútbol masculino al femenino. Los ... errores producidos en el Barcelona-Real Madrid en la última jornada han motivado unas palabras por parte de la presidenta de la Liga F que generaron controversia. Este jueves, en un desayuno informativo con periodistas en San Mamés, Beatriz Álvarez incidió de nuevo en la idea de eliminar la «diferenciación de género» en el colectivo. Hasta la fecha los partidos de la liga femenina española son dirigidos por mujeres. ¿El problema, según la directiva? «Que el 75% tiene el nivel de la Tercera Federación masculina. No es algo despectivo, es real por la catalogación de los niveles».

Álvarez, presidenta de la competición desde el año de su profesionalización, 2022, aseguró que «el sentir mayoritario de clubes y jugadoras es que no haya una diferenciación de género en el arbitraje. Es unánime. Tratamos de defender que la carrera arbitral sea una y que estén las mejores, que el CTA (Comité Técnico de Árbitros) establezca ascensos y descensos».

La mandataria recordó que solo hay una árbitra en la Segunda masculina (Marta Huerta de Aza, quien también ha ejercido como linier en Primera), dos en Primera Federación y una en 2ª RFEF. El resto, ese 75%, posee el nivel de la quinta categoría del fútbol nacional masculino. «Ojalá sean 16, 20 o haya más en el fútbol masculino, pero que el arbitraje no sea algo con diferenciación de género», sentenció Álvarez.

Ampliar Periodistas asistentes al evento flanquean a Beatriz Álvarez en las gradas de La Catedral. Jordi Alemany

Al hilo del arbitraje, se confirmó que la Liga F trabaja para implementar la tecnología el próximo curso. No será el VAR «porque algunos campos no cuentan con la infraestructura necesaria». La decisión, «que no es firme», pasa por una herramienta denominada Football Video Support (FVS). Se trata de un sistema más económico y que funcionará «al estilo del Instant Replay de la ACB, con dos challenges para solicitar por parte de los entrenadores», indicó el CEO de la Liga F, Pablo Vilches. Por el momento la FIFA lo ha empleado con éxito en competiciones internacionales inferiores como las Copas del Mundo femenina sub'20 y sub'17. «No sabemos si una experiencia piloto FIFA la quiera implementar en una liga», añadió la mano derecha de Álvarez.

Los próximos retos

«Tenemos que fidelizar el producto», coincidieron los dirigentes, «pero nunca comparándonos con el masculino, sería un error». Para ello, «los grandes retos son el crecimiento de la asistencia a los campos y las audiencias televisivas», afirmó Álvarez, que dijo que «desde que la competición es profesional el público ha aumentado en un 125%».

En está línea, la presidenta elogió a clubes como el Athletic, un «ejemplo en apuesta y sobre todo convicción. A nivel estructural, de recursos, es probablemente el que más invierte y está equiparado con el masculino. Siempre ha sido un referente», lanzó Álvarez, que fue futbolista del Oviedo. «Yo jugué en Lezama ante dos mil espectadores y eso fue hace muchos años». La ovetense, de 41 años, jugó en el conjunto asturiano de 2000 a 2005. Después fue entrenadora y presidenta.