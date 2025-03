Nace la Europa League femenina pero no se amplían las plazas europeas. ¿Por qué? ¿Cómo le afecta al Athletic?

A falta de siete jornadas el Athletic tiene al alcance de su mano clasificarse para disputar la próxima edición de la Champions. El bloque rojiblanco ... es cuarto en la Liga F con 41 puntos, a solo uno del Atlético, equipo que marca la tercera y última plaza que da acceso a competición europea. Hasta esta temporada, el primero de la competición logra un billete directo a la fase de grupos, el segundo afronta una eliminatoria y el tercero otra ronda extra de clasificación. A partir del próximo curso la UEFA ha confirmado la llegada de la Europa League. Sin embargo, esto no supondrá que el cuarto o el quinto clasificado de la Liga se clasifique para el segundo torneo continental. ¿Por qué?

En la Europa League participarán los equipos que no superen esas eliminatorias previas, además de otros combinados procedentes de países sin el coeficiente necesario para disputar la Champions. Es decir, que bien para estar en la Champions o bien en una división inferior, el Athletic necesita finalizar en la tercera posición para regresar la próxima temporada a Europa. Ha disputado la Champions cinco veces, la última en la 2016-17.

«UEFA jamás nos ha preguntado qué es lo que queremos. No ha habido interlocución», ha lamentado este jueves la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, en un encuentro con periodistas celebrado en San Mamés. Su mano derecha, Pablo Vilches, CEO de la competición, ha ampliado el asunto: «Hay un proyecto público de una segunda competición europea femenina con naciones que no iban a tener coeficiente Champions más los que salgan repescados de Champions, por lo que España (ni ninguna liga) no tendría acceso a esa cuarta plaza continental. En el fútbol masculino tanto UEFA como FIFA tienen más comunicación con clubes que en el caso de los femeninos, donde no se ha tenido en consideración a las ligas domésticas».

Ventaja en la cuarta plaza

Si, por ejemplo, el cuarto de la Liga se clasificara para la primera edición de la Europa League femenina, el Athletic tendría mucho trabajo hecho. Las pupilas de David Aznar aventajan en cinco puntos al Granada (36) y en siete a la Real Sociedad (34). El tercer puesto se ha convertido en el objetivo tras el fantástico devenir de la temporada. En el último campeonato las rojiblancas fueron quintas a siete puntos del Levante y a ocho del Atlético. El Athletic recibe en Lezama este domingo (12 horas) al Deportivo, decimotercero con 23 puntos, cuatro por encima de la salvación. Un día antes (19 horas) el Atlético jugará ante su público frente al colista Valencia, que ve a seis puntos la permanencia.