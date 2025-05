La queja de David Aznar: «La última jugada nos parece penalti»

David Aznar, técnico del Athletic, comentó que, bajo su punto de vista, la última jugada «es penalti» sobre Agote. «Hemos visto la repetición. Creo que ... es claro. Al final no han tomado una buena decisión, y ya no vamos a poder hacer nada. Estamos luchando por tener un VAR que les pueda ayudar a tomar estas decisiones. Hay mucha tensión porque nos jugamos mucho», comentó.

«La verdad es que salimos bastante orgullosos de lo que hemos hecho aquí. Ha sido un partido gran partido, un partido de detalles. No es fácil con el once más joven de la liga venir a un contexto como este y plantarle cara a todo un Atlético», indicó el técnico talaverano, que aseguró que «es una derrota dura» que aleja al cuadro bilbaíno «del sueño europeo». «Las matemáticas dicen que es posible, pero cuatro puntos son una gran brecha», añadió.

«El Atlético nos ha generado muy poquito. Se han encontrado un gol que tenemos dudas de si está precedido de una mano. Se han llevado el partido en un detalle», apuntó Aznar, que indicó que el objetivo de la temporada era al menos repetir la quinta plaza de la temporada pasada «y tratar de mejorarla». «Este año ha sido más difícil porque ya te consideran favorito. Nos costó al principio porque estábamos más pendientes de ganar que del modo de poder hacerlo. Sin sentirnos tan bien como el año pasado, hemos sido muy competitivas y regulares y no hemos perdido dos partidos seguidos en esta Liga F», destacó.

«El crecimiento del equipo ha sido exponencial. No nos hemos desconectado del partido y hemos competido hasta el final. Trataremos ahora de cerrar la temporada de la mejor manera posible», finalizó.

Clara Pinedo se expresó en la misma línea que su entrenador. La futbolista bilbaína aseguró sentirse «contenta» y «orgullosa del equipo» pese a la derrota en el duelo crucial por la tercera plaza. «Sientes un poco de impotencia con la derrota. Creo que teníamos el plan de partido bastante claro. La primera parte era más de sujetar y de tener el balón. Hemos sabido controlarlo y no nos han generado mucho. Hemos tenido la acción de Azkona, con la que nos hemos podido adelantar en el marcador. En la segunda mitad, tras recibir el gol, hemos decaído un poco, pero estamos muy orgullosas del trabajo que hemos hecho», indicó..

Sobre las acciones polémicas, señaló: «El gol suyo le da en la mano, pero las árbitras se pueden equivocar. Luego ha habido un posible penalti que no han pitado. Es una acción un poco dudosa. No he visto la repetición, pero desde el banquillo nos ha parecido claro. Es una jugada que igual sí que se podía pitar, pero son lances del juego». «También sientes impotencia por eso, pero toca seguir hacia delante y pensar en el siguiente partido», explicó la jugadora del cuadro athleticzale.

«La derrota no nos puede venir mal. Me quedo con el trabajo del equipo, que tiene que estar ya concentrado para el siguiente partido. Todavía quedan puntos en juego y la ilusión es lo último que se pierde. Tenemos que centrarnos en el partido contra el Espanyol, que es el último en casa. Queremos una victoria y despedir de la mejor forma esta buena temporada que hemos hecho», dijo Clara Pinedo, que no descarta la tercera plaza, pero previene para mantener la cuarta: «El equipo se tiene que mentalizar en sumar esos tres puntos. La liga no está acabada y tenemos también al Granada, que nos sigue desde atrás y el objetivo es asegurar ese cuarto puesto, sin renunciar al tercero, aunque está un poco lejos».