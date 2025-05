El Athletic femenino ve cómo se aleja la Champions

Julen Ensunza Domingo, 4 de mayo 2025, 15:32 Comenta Compartir

No pudo ser. El partido de este domingo ante el Atlético en Alcalá de Henares era «una final» para el Athletic femenino de cara a ... alcanzar el sueño de la Champions, pero las de David Aznar, que necesitaban la victoria –llegaban a la cita un punto por detrás de las colchoneras–, se toparon con una escuadra rival más sólida que, sobre todo en el segundo periodo, maniató a las bilbaínas. Prueba de ello es que las visitantes no remataron ni una solo vez entre los tres palos, por mucho que en la última jugada del choque Maite Valero estuvo a punto de poner la tablas tras un posible penalti no señalado por la colegiada en el área local.

Tras este resultado, las rojiblancas, que vestían esta vez de azul y blanco, ven cómo Europa se aleja, y mucho. El Atlético cuenta con cuatro puntos de ventaja a falta de dos jornadas –seis en juego–. El cuadro que dirige Víctor Martín, por tanto, tiene la tercera plaza y el billete europeo muy bien encarrilado. La puesta en escena de ambos conjuntos siguió el guion previsto. La consigna era clara: Conceder lo mínimo y madurar el partido de cara al segundo periodo. Atlético Lola Gallardo, Ainhoa Moraza, Lauren Leal, Boe Risa (Ana Vitoria, m. 84), Jensen (Luany, m. 72), Gaby García, Lloris, Ajibade, Gio Garbelini, Medina y Fiamma. 1 - 0 Athletic Nanclares, Nevado (Vilariño, m. 85), Landaluze, Leire Baños, Ane Elexpuru, Valero, Oguiza, Clara Pinedo (Zugasti, m. 85), Sara Ortega, Nahikari (Agote, m. 64) y Azkona (Amezaga, m. 64). Golés: 1-0: m. 54, Gio.

Árbitra: María Eugenia Gil, auxiliada en las bandas por Belinda Castilla y Lorena Novas. Amonestó a Gaby García, Ajibade, Boe Risa y Llorís por parte local, así como a las visitantes Oguiza y Pinedo. Ante semejante plan de viaje, los primeros 45 minutos resultaron anodinos, sobre todo para los aficionados que acudieron al campo. Entre ellos se encontraba el presidente del Athletic, Jon Uriarte, que se desplazó a tierras madrileñas por la mañana en coche, junto otro miembro de la junta directiva para apoyar al primer equipo femenino y puso rumbo a Euskadi nada más acabar el encuentro para asistir el derbi ante la Real en Anoeta. Ninguno de los dos equipos quiso arriesgar más de la cuenta durante unos primeros 45 minutos en los que lo más destacado de cara a puerta llegó en las acciones a balón parado, principalmente por parte local. Los saques de esquina y las faltas laterales se convirtieron en un suplicio para el Athletic. La centrocampista venezolana Gaby García impuso una y otra vez su envergadura en los córners –tres lanzó el Atlético–, aunque Nanclares no tuvo mayores problemas para atrapar sus remates de cabeza. Durante ese primer acto, el Athletic no le perdió la cara al partido. Bien plantado atrás, las de David Aznar intentaron llevar peligro por las bandas, aunque sin demasiado éxito. Su primer acercamiento a la meta de Gallardo no llegó hasta la media hora de juego. Sara Ortega, en jugada personal, disparó ligeramente desviado a la izquierda. La ocasión más clara del primer periodo, sin embargo, llegó al filo del descanso y fue para las bilbaínas. Azkona cabeceó el balón en el segundo palo y Lauren Luz lo sacó en la misma línea con Gallardo ya superada. Posible penalti A la vuelta de vestuarios, el panorama cambió radicalmente. Aunque, sobre el papel, era el Athletic quien estaba obligado a arriesgar porque necesitaba los tres puntos como el respirar, fueron las colchoneras los que tomaron las riendas y se fueron a por el partido. Ojibade se convirtió en una auténtica pesadilla para las visitantes por la banda derecha. La delantera nigeriana se movió bien entre líneas y, de hecho, de sus botas llegó el único tanto de la contienda en el arranque del segundo periodo. Ajibade recibió el balón en línea de tres cuartos, y tras internarse por la banda, su centro lo cazó Gio en el área pequeña con bastante fortuna. El Athletic reclamó una posible mano de la brasileña en el primer intento de remate, pero la colegiada no lo entendió así y el tanto subió al marcador. El tanto hizo mucho daño al Athletic y dio alas a un cuadro colchonero que estuvo cerca de lograr el segundo. Primero con un cabezazo de Andrea Medina que envió a córner la zaga bilbaína en la misma línea de gol y luego por medio de la omnipresente Ajibade, cuyo potente disparó paró Nanclares bien situada. David Aznar agitó el árbol en busca de la reacción e introdujo en el campo a Amezaga y Agote por Nahikari y Azkona, que no tuvieron su mejor día. El panorama apenas varió con los cambio. Las anfitrionas siguieron llevando el mando, pero la estrechez en el marcador hacía que no als tuvieran todas consigo. De hecho, en la última jugada del partido, el Athletic estuvo cerca de lograr un punto. Daniela Agote cayó en el área, en una acción que la colegiada no consideró punible y el rechazó llegó a los pies de Maite Valero, que remató fuera por poco a la media vuelta. El Athletic recibirá el domingo (12.00 horas) en Lezama al Espanyol, mientras que las colchoneras visitan al Eibar.

