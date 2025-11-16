Un penalti en el minuto 96 deja al Athletic con la miel en los labios en el derbi

El Athletic se quedó a un suspiro de hacer saltar la banca en Anoeta y enlazar dos triunfos en los derbis ante los equipos guipuzcoanos. ... Un penalti por mano de Landaluce, transformado por Eizagirre en el minuto 96, dejó sin el preciado botín al conjunto rojiblanco, que se había adelantado en el marcador, mediado el segundo acto, con un gol de Agote. El punto, justo por los méritos de ambos contendientes, impide el despegue de la escuadra bilbaína, aunque mantiene la inercia positiva al enlazar cuatro partidos puntuando, con el mérito añadido de lograr un empate a domicilio ante una Real en un gran momento de forma.

Real Sociedad Arrula; Lucía, Molina (Nahia, min. 71), Claudia (Lucía Pardo, min. 78), Moraza; Andreia, Cahynova, Paula Fernández, Aiara (Arola, min. 60); Lavogez (Cecilia, min. 60) e Intza (Eizagirre, min. 71). 1 - 1 Athletic Nanclares; Elexpuru, Landaluce, Bibi, Nerea Nevado; Zubieta, Oguiza (Baños, min. 62); Sara Ortega (Eider, min. 78), Clara Pinedo (Valero, min. 78), Agote (Maitane Vilariño, min. 88); y Campos (Azkona, min. 62). Goles 0-1 Agote (min. 66). 1-1 Eizagirre (min. 96).

Campo Anoeta. 10.094 espectadores.

Árbitra Cuesta Arribas (Comité gallego). Amonestó con tarjeta amarilla a la jugadora local Lucía, y a las visitantes Oguiza, Azkona y Valero.

En medio de un extraordinario ambiente festivo, con más de 10.000 espectadores en las gradas, el derbi arrancó con intensidad y con una Real muy aplicada en la presión, lo que incomodó las primeras maniobras de las jugadoras de Javi Lerga, que, sin embargo, fueron las primeras en generar peligro. Elexpuru progresó por la derecha y vio en las proximidades del área local a Clara Pinedo, quien, tras un control mejorable, se internó y chutó con convicción, aunque el disparo no cogió portería y se perdió a la izquierda de Arrula.

La respuesta del conjunto de Arturo Ruiz fue inmediata, si bien Lucía, que entraba libre de marca por el centro del área, no llegó a rematar un buen envío desde la izquierda. Un despeje de Nanclares con el pie pudo costarle un disgusto al cuadro athleticzale. Con la portería vacía, Intza, tras un pase de Cahynova, probó desde lejos, aunque no logró situar el balón entre los tres palos. La pelota, sin embargo, era más de las pupilas de Lerga, que fueron ganando presencia en el campo rival con circulaciones largas y trenzadas con mucha paciencia.

La escuadra donostiarra, más vertical en sus acometidas, volvió a pisar el área en un testarazo inocuo de Lucía, que cabeceó el centro de Andreia desde la derecha. Dejó más sensación de peligro la siguiente aproximación del conjunto rojiblanco: Elexpuru vio el desmarque en profundidad, al filo del fuera de juego, de Sara Ortega por la derecha. Sin embargo, al centro de la futbolista riojana no llegaron ni Campos ni Agote cuando estaban en posiciones inmejorables para el remate.

Una de las mejores acciones asociativas del primer acto estuvo cerca de convertirse en el 1-0. Andreia robó, exhibió calidad para desbordar por el centro y vio en la derecha a Cahynova, que combinó con Lavogez. El cuero servido por la jugadora francesa desde la derecha se encontró con la manopla milagrosa de Nanclares, que conjuró el peligro.

La oportunidad de la Real, gestada en una brillante jugada colectiva, contrastó con la acción individual que deparó la siguiente ocasión. Elexpuru aprovechó un despeje en un saque de esquina para emprender una cabalgada por la izquierda, plena de energía y determinación, que le permitió dejar atrás a Andreia y plantarse ante Arrula, a la que trató de sorprender con un golpeo que se dulcificó tras rozar en Moraza, vieja conocida de la afición athleticzale.

Lavogez puso a prueba a Nanclares con un trallazo y la meta mirandesa respondió mandando el balón a la esquina. En el saque de banda posterior al córner, cuando corría el minuto 43, el conjunto blanquiazul dispuso de su mejor ocasión en un chut desde la frontal del área pequeña de Cahynova que Landaluce salvó sobre la línea de gol con el muslo.

Precisamente una revisión, solicitada por el Athletic, por un pisotón a Landaluce en el saque de esquina posterior quedó en nada tras revisar Cuesta Arribas la jugada en el monitor.

Revisión de tres minutos

Los dos entrenadores decidieron dar continuidad a los equipos titulares en el reinicio del juego tras el intermedio. Un tramo inicial con más fricciones y entradas al límite, con Intza, como principal damnificada, aunque, tras recibir la asistencia médica entre lágrimas, pudo regresar al césped. La única amonestada en esos minutos de zafarrancho fue Oguiza, relevada por Baños superada la hora de juego, al tiempo que Azkona suplía a Campos.

Una de las incorporadas, Arola, estuvo muy cerca de castigar un desliz de Bibi, que no midió bien un despeje de la Real y permitió que la jugadora del cuadro donostiarra se presentara sola ante Nanclares, que desvió su remate con una intervención crucial. Perdonó el cuadro txuri-urdin y del posible 1-0 se pasó al 0-1. El Athletic sacó rédito de un balón largo de Landaluce que Azkona controló buscando el remate. Tras sortear a Molina y caer al césped, en un posible penalti de Claudia, Agote aprovechó el balón suelto para conectar un remate con la pierna derecha ajustado al palo izquierdo, lejos del alcance de Arrula.

A la escuadra easonense, que fue realizando cambios ofensivos, le entraron las prisas y el elenco de Javi Lerga se creció con el estímulo de conservar la ventaja en un partido siempre especial. Valero y Eider se incorporaron al encuentro para aportar frescura en los minutos finales.

El Athletic salió indemne de una revisión en la pantalla por un posible penalti que la colegiada se mantuvo en que no había existido. Sí hubo pena máxima, sin embargo, con el tiempo reglamentario ya superado por unos segundos, en una mano arriba y separada de Landaluce, que taponó un disparo de Lucía en el interior del área. Cuesta Arribas ratificó su decisión tras repasar la jugada en el monitor durante más de tres minutos.

La capitana Eizagirre golpeó el balón desde el punto fatídico con potencia y cercano al palo derecho, imposible de despejar para una Nanclares que acertó el lado, aunque sin poder alcanzar al esférico. El cronómetro marcaba el minuto 96 y aún quedaban cinco por delante, en los que al equipo de Javi Lerga se les pudo ir el punto conquistado en un intento final de Lucía Pardo.