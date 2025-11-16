El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un momento del partido. DV
Real Sociedad 1 - Athletic 1

Un penalti en el minuto 96 deja al Athletic con la miel en los labios en el derbi

Las rojiblancas enlazan cuatro partidos puntuando

El Correo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:53

El Athletic se quedó a un suspiro de hacer saltar la banca en Anoeta y enlazar dos triunfos en los derbis ante los equipos guipuzcoanos. ... Un penalti por mano de Landaluce, transformado por Eizagirre en el minuto 96, dejó sin el preciado botín al conjunto rojiblanco, que se había adelantado en el marcador, mediado el segundo acto, con un gol de Agote. El punto, justo por los méritos de ambos contendientes, impide el despegue de la escuadra bilbaína, aunque mantiene la inercia positiva al enlazar cuatro partidos puntuando, con el mérito añadido de lograr un empate a domicilio ante una Real en un gran momento de forma.

