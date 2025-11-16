Javi Lerga: «No nos vamos contentos, hemos tenido los tres puntos en la mano»

Javi Lerga compareció tras el derbi en Anoeta con una mezcla de satisfacción por el nivel mostrado por su equipo y decepción por haber dejado ... escapar dos puntos en el tramo final. «El final del partido nos deja con la satisfacción de haberlo visto muy cerquita», afirmó, recordando que su equipo firmó «75 minutos de muy buen nivel, tanto defensivo como ofensivo» antes de que un penalti en el minuto 91, aunque lanzado en el 96, les privara de una victoria que sintieron que tenían en «en la mano».

El preparador pamplonés destacó que el plan de encuentro había sido claro desde el inicio: quitar el balón a la Real, un equipo «que maneja muchos registros». «El Athletic logró dominar la posesión en la primera parte, dañó en el último tercio y generó situaciones claras, aunque volvió a aparecer la falta de conexiones y definición dentro del área», señaló.

El guion cambió tras el gol del Athletic mediada la segunda mitad. A su juicio, al equipo le faltó calma para tener más posesiones largas y evitar los minutos finales de sufrimiento: «Queríamos salir a la contra y nos ha costado. Nos ha faltado estar un poco más con el balón para tener el partido más controlado», explicó. Pese a todo, valoró el trabajo de sus jugadoras: «El equipo ha estado muy bien y ha tenido varias ocasiones».

El técnico navarro también contextualizó el momento por el que pasa el grupo. Recordó que hubo una pretemporada «dura» y partidos recientes con errores defensivos que han impedido sumar más puntos. Sin embargo, ve señales claras de crecimiento, ya que el equipo ha encontrado mayor regularidad ofensiva y está rompiendo dinámicas negativas. «Estamos orgullosos de haber competido contra una Real Sociedad que está en un momento espectacular. No nos vamos contentos con el punto, porque hemos tenido los tres en la mano, pero sí con el partido», resumió.

También quiso subrayar la fortaleza interna del vestuario: «Me quedo con la capacidad de la plantilla, con el trabajo que tienen y con el grupo humano».