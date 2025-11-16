El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un momento del partido. Arizmendi

Javi Lerga: «No nos vamos contentos, hemos tenido los tres puntos en la mano»

Natalia Morlán

Domingo, 16 de noviembre 2025, 17:18

Javi Lerga compareció tras el derbi en Anoeta con una mezcla de satisfacción por el nivel mostrado por su equipo y decepción por haber dejado ... escapar dos puntos en el tramo final. «El final del partido nos deja con la satisfacción de haberlo visto muy cerquita», afirmó, recordando que su equipo firmó «75 minutos de muy buen nivel, tanto defensivo como ofensivo» antes de que un penalti en el minuto 91, aunque lanzado en el 96, les privara de una victoria que sintieron que tenían en «en la mano».

