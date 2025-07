La desgarradora carta con la que la exjugadora del Athletic Marta Unzué se retira: «El dolor sigue siendo una constante»

Hace dos meses Marta Unzué dejó de ser jugadora del Athletic, con el que disputó su último partido en mayo de 2023. Fue el ... número 120. Desde entonces, una grave lesión de rodillas y múltiples recaídas han impedido que la de Pamplona volviese a vestirse de corto. A sentirse futbolista. Este viernes, la mediocentro ha comunicado su retirada en el día de su 37 cumpleaños. Lo ha hecho con una desgarradora carta en la que ha repasado sus dos décadas de carrera.

«Es el momento de decir adiós al fútbol como jugadora, pero no ha todo lo que me ha dado. El fútbol siempre será parte de mí. Tras tres operaciones de rodilla, innumerables infiltraciones y dos años de rehabilitación, el dolor sigue siendo una constante. Nunca pensé que tuviera que retirarme de esta manera, pero en la vida hay cosas que no siempre puedes elegir, y lo único que puedo hacer es aceptarlo y quedarme con la consciencia tranquila de haberlo intentado hasta el final», narra en una despedida que ha colgado en sus redes sociales.

📝 Tengo algo que contaros... 👋⚽ pic.twitter.com/UpTZDYgriZ — Marta Unzue (@M_unzue6) July 4, 2025

La navarra, sobrina de el exportero Juan Carlos Unzué y del manager del equipo ciclista Movistar Eusebio Unzué, agradece a las personas que se ha encontrado por el camino para «cumplir mis sueños». Desde sus inicios en el Berriozar de fútbol sala a su salto a la cantera de Osasuna. De Tajonar saltó al Barcelona, club que defendió doce temporadas con 360 partidos disputados y en el que ganó cuatro Ligas y cinco Copas. También jugó la Champions.

Un vestuario «especial»

En 2018 llegó al Athletic, equipo en el que «he podido vivir momentos mágicos como jugar en San Mamés ante 48.000 personas. Gracias a las compañeras que he tenido estos años porque este vestuario es especial. Es un club con una filosofía única», escribe Unzué en un texto en el que también se acuerda de su familia, amigos y hasta de patrocinadores. Y por supuesto, de las aficiones que le han apoyado.