La cantera del Athletic brilla también en la sub'17 Maddi Martín, Iraia Fernández y Maialen Valladares participan en la goleada ante Bulgaria (6-1) en el camino al Europeo de la categoría; la portera Goiatz Ferraz, sin minutos en el combinado dirigido por Mila Martínez

Carlos Nieto Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:16 | Actualizado 17:53h.

Además del apabullante triunfo de la sub'19 ante Islas Feroe, con la presencia de dos jugadoras del Athletic (Ziara Vega y Elene Gurtubay), la selección española sub'17 también contó con futbolistas rojiblancas en su goleada ante Bulgaria (6-1), en el primer partido de clasificación al Europeo de la categoría que se celebrará el próximo verano en Irlanda del Norte, en el que La Rojita -cinco títulos- buscará el trono perdido en la pasada edición.

Maialan Valladares (Zaldibar, 2010), Iraia Fernández (Barakaldo, 2009) y Maddi Martín (Trapagaran, 2010) tuvieron minutos en el estreno de la Ronda 1, un encuentro disputado en el Real Sport Club de Queluz, complejo situado en la periferia de Lisboa. En el banquillo, sin salir al césped, se quedó la guardameta Goiatz Ferraz (Galdames, 2010). Solo el Barcelona, con seis, ha aportado más jugadoras a la lista del combinado nacional.

España, que pronto se puso por delante, fue sorprendida al filo del descanso por las búlgaras, pero apretó el acelerador en la reanudación y terminó goleando. Tres puntos en el casillero de un grupo en el que también compiten Hungría (sábado a las 12 horas) y Portugal, este en la ciudad deportiva de la selección lusa de Oeiras el martes al mediodía.

España sub'17 Antía Veiga; Maialen Valladares (Maddi Martín, m.74), Abril Díaz, Abril Rius, Iraia; Ángela Gálvez (Laia Cabetas, m.64), Vera Molina (Rocío Elaine, m.81), Carolina Ferrera; Ivet Franch (Lidia Gibert, m.64), Carlota Chacón, María Rius (Avruil Serrano, m.74). 6 - 1 Bulgaria sub'17 Radeva; Surgucheva, Traykova, Desvaud (C), Stoyanova, Popova; Dimitrova (Vasileva, m.67), Koeva (Georgieva, m.84), Petrova (Apostolova, m.84); Georgieva (Rumenova, m.46), Varbanov (Flipova, m.75). Goles: 1-0. Abril Díaz, m. 14. 1-1: Varbanov, m. 44. 2-1: Abril Díaz, m. 48. 3-1: Carolina Fererra, m. 61. 4-1: Laia Cabetas, m. 69. 5-1: Carolina Fererra, m. 82. 6-1: Rocío Elaine, m. 87.

Árbitra: Abbie Hendry (Escocia). Amonestó a Vasileva.

Incidencias: Primera jornada de la fase de grupos de la Ronda 1 del Europeo sub-17. Real Sport Club (Queluz, Portugal)

La jugadora del Real Madrid Abril Díaz abrió la lata en el minuto 14, pero Varbanov igualó el marcador antes del descanso. Tras el paso por vestuarios se desató la goleada del conjunto de Mila Martínez. De nuevo Abril puso por delante a España antes de que cayesen los tantos de Carolina Ferrera (Tenerife, firmó un doblete), Laia Cabetas (Barcelona) y Rocío Elaine (Atlético).

Números

Maialen Valladares, pese a ser centrocampista, actuó de lateral derecho. Este año ha participado en dos encuentros con el Athletic C, que ocupa los puestos altos de la tabla en la Tercera Federación, la cuarta categoría del fútbol español. Dejó su sitio en el césped a Maddi Martín, delantera que suma un gol en siete fechas con el segundo filial rojiblanco. Por su parte, Iraia Fernández, atacante del B, con el que suma dos tantos en siete fechas, completó los noventa minutos de un choque en el que estuvo inédita Goiatz Ferraz, guardameta del C, con el que ha participado en cinco duelos y encajado ocho dianas.