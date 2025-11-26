El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Agote, Vega y Gurtubay posan con el trofeo conquistado en Polonia. RFEF

Las rojiblancas Vega y Gurtubay participan en la goleada a Islas Feroe (8-0) de la sub'19 dirigida por el ex del Athletic David Aznar

Las dos futbolistas del filial completaron la pretemporada con el primer equipo tras conquistar el Europeo junto a Daniela Agote

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:42

Comenta

La selección española sub'19 encadena cuatro entorchados continentales, desde 2022 hasta el pasado verano, y en todos ellos ha habido presencia del Athletic. El ... último contó con tres representantes: Daniela Agote, Ziara Vega y Elene Gurtubay. La primera de ellas no necesita presentación. Ya está asentada en el primer equipo rojiblanco, ha aportado con goles importantes y es fundamental para Javi Lerga, precisamente el técnico con el que dominaron Europa. Las otras dos se foguean todavía en el filial y continúan en la dinámica de la sub'19. Este miércoles el combinado dirigido por David Aznar, extécnico de las leonas, ha goleado 8-0 a Islas Feroe en el primer partido del torneo clasificatorio para la cita del próximo año que acogerá Bosnia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  2. 2

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  3. 3 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  4. 4 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  5. 5 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  6. 6 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  7. 7

    El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor
  8. 8

    Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia
  9. 9

    Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions
  10. 10

    El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las rojiblancas Vega y Gurtubay participan en la goleada a Islas Feroe (8-0) de la sub'19 dirigida por el ex del Athletic David Aznar

Las rojiblancas Vega y Gurtubay participan en la goleada a Islas Feroe (8-0) de la sub&#039;19 dirigida por el ex del Athletic David Aznar