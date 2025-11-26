Las rojiblancas Vega y Gurtubay participan en la goleada a Islas Feroe (8-0) de la sub'19 dirigida por el ex del Athletic David Aznar

La selección española sub'19 encadena cuatro entorchados continentales, desde 2022 hasta el pasado verano, y en todos ellos ha habido presencia del Athletic. El ... último contó con tres representantes: Daniela Agote, Ziara Vega y Elene Gurtubay. La primera de ellas no necesita presentación. Ya está asentada en el primer equipo rojiblanco, ha aportado con goles importantes y es fundamental para Javi Lerga, precisamente el técnico con el que dominaron Europa. Las otras dos se foguean todavía en el filial y continúan en la dinámica de la sub'19. Este miércoles el combinado dirigido por David Aznar, extécnico de las leonas, ha goleado 8-0 a Islas Feroe en el primer partido del torneo clasificatorio para la cita del próximo año que acogerá Bosnia.

Ziara Vega (Muxika, 2007) es portera en el filial en Segunda Federación, la tercera categoría nacional. Este curso ha encajado dos goles en seis jornadas. Elene Gurtubay (Bilbao, 2007) es la delantera del equipo y ya suma dos goles en ocho partidos. Ha sido reclutada por Lerga en alguna convocatoria, pero todavía no ha debutado con las mayores. Sí lo hicieron ambas en la pretemporada, dos meses después de conquistar el oro europeo. Jugaron ante el Deportivo, Sporting de Portugal, Sporting Braga y Eibar (solo Gurtubay). En definitiva, son dos de las grandes esperanzas de la cantera de Lezama.

España sub'19 Ziara Vega; Noa Jiménez, Carmona (S. Cristóbal, m. 59), Amaya (Julia Torres, m. 46), Anna Quer; Folgado (Gurtubay, m. 59), Irune Dorado (Emma Moreno, m. 46), Rosalía; Pau Comendador, Alba Cerrato (Natalia Escot, m. 46), Celia Segura. 8 - 0 Islas Feroe sub'19 Rasmussen; Johansen (Bergsdottir, m. 46), Dalheim, Ejdesgaard, Joensen; Jorginsdottir (Benjaminsen, m. 46); Mikkelsen (Djurhuus, m. 77), Zakariasardottir, Skoralio (Mohr, m. 63), Tier; Ly Djurhuus (Sigurosson, m. 63). Goles: 1-0: Alba Cerrato, m. 15. 2-0: Alba Cerrato, m. 19. 3-0: Celia Segura, m. 21. 4-0: Anna Quer, m. 33. 5-0. Rosalía, m. 38. 6-0: Celia Segura, m. 40. 7-0: Moreno, m. 49. 8-0: Paula Comendaror, m. 74.

Árbitra: Tjasa Misja (Eslovenia).

Incidencias: Primera jornada de la fase de grupos de la Ronda 1 del Europeo sub-19. Leichtathletikstadion BZA Wedau III (Duisburgu).

Vega ha sido titular en la goleada ante Islas Feroe, mientras que Gurtubay ha salido al campo en el minuto 59 al sustituir a Folgado. La sevillista Alba Cerrato ha abierto la lata con un doblete en apenas cinco minutos y después han anotado las jugadoras del Barcelona Celia Segura (por partida doble), Anna Quer y Rosalía (Barcelona), antes de que la jugadora del Eibar Emma Moreno y la madridista Paula Comendador cerrasen la abultada victoria. Comendador, por cierto, es una fija para Pau Quesada en el primer equipo blanco. El Real Madrid, con siete jugadoras, es el club que más ha aportado a la convocatoria, por delante de las seis del conjunto culé.

Dos partidos exigentes

Consciente de la importancia de tener una buena diferencia de goles en un grupo en el que también compiten selecciones del nivel de Bélgica y Alemania, La Rojita, que al descanso ya se fue 6-0, no quitó el pie del acelerador ante el rival más débil de la liguilla. El próximo sábado, a las 11 de la mañana, España se mide con Bélgica en el segundo encuentro de esta Ronda 1. El tercer partido será contra Alemania el martes 2 de diciembre (14.30 horas). Dos partidos que subirán el nivel de exigencia para las jugadoras de David Aznar. Ante Bélgica volverá a jugar en el Leichtathletikstadion BZA Wedau III (Duisburgo), mientras que ante el combinado local competirá en el Sportschule Wedau de la misma localidad.