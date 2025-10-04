El Athletic reacciona a tiempo para rescatar un punto ante el Atlético de Madrid

A la sexta tampoco pudo ser la vencida y sigue sin llegar la primera victoria del proyecto de Javi Lerga al frente del Athletic. Eso ... sí, el empate, ante un rival de Champions y cuando el equipo bilbaíno había recibido el 1-0 en el minuto 86, sabe a gloria. El tanto de Amezaga sirvió para firmar el tercer 1-1 seguido de la escuadra zurigorri.

El encuentro comenzó con un buen susto para el elenco de Lerga. Fue, curiosamente, una oportunidad creada entre defensoras locales a los cinco minutos. Lloris vio a su izquierda libre a Medina y la lateral zurda del conjunto colchonero mandó a la cruceta su remate desde cerca.

La respuesta del equipo bilbaíno se produjo seis minutos después. En una combinación entre las Martas, Valero hizo de pasadora y Zubieta acabó la jugada con un disparo que no inquietó a Lola Gallardo. Volvió a llevar peligro Medina a la meta del Athletic y su centro chut desde el perfil izquierdo obligó a Nanclares a meter la mano junto al larguero para mandar la pelota a córner.

Atlético de Madrid Lola Gallardo; Alexia, Lauren, Lloris, Medina; Julia Bartel (Boe Risa, min. 61) y Gaby; Luany, Fiamma, Jensen (Ana Vitoria, min. 75); y Amaiur (Gio, min. 61). - Athletic Nanclares; Elexpuru, Maddi, Eider, Nerea Nevado; Zubieta, Baños (Oguiza, min. 63), Valero; Azkona (Agote, min. 63), Campos (Amezaga, min. 75) y Sara Ortega (Patri Zugasti, min. 82). Árbitra Cebollada López (Comité aragonés). Amonestó con tarjeta amarilla a la jugadora local Luany, y a las visitantes Baños, Sara Ortega, Agote, Nanclares y Valero.

Goles 1-0 Lauren (min. 86). 1-1 Amezaga (min. 88).

Campo Centro Deportivo Alcalá de Henares. 1.100 espectadores.

El cuadro de Víctor Martín llevaba el peso del encuentro y las jugadoras de Lerga, a las que le duraba poco la pelota, no se sentían cómodas. Un parón por la lesión de una de las asistentes de Cebollada López, que no pudo continuar y fue relevada por la cuarta colegiada, aprovechada casi como una pausa de hidratación, le sentó bien a la escuadra athleticzale para ajustar detalles y volver con más serenidad al juego.

Aunque la siguiente ocasión también fue del Atlético, en un centro de la incansable Medina desde la izquierda que Amaiur cabeceó de manera defectuosa lejos de la portería, el Athletic ya tenía más aplomo en las posesiones, administraba mejor la pelota y acabó la primera mitad con buenas sensaciones y pisando el área rival. Eso sí, el videoarbitraje le volvió a ser esquivo y la petición de revisión de Javi Lerga, antes de cumplirse la media hora, por una mano de Alexia en un centro de Elexpuru desde la banda contraria que recorrió toda el área, fue desestimada.

Repitió centro Elexpuru poco después, en un calco de la jugada previa, pero a Sara Ortega se le fue largo el control y la acción quedó en nada. Lo mismo que una falta lateral servida desde el carril izquierdo por Nerea Nevado y a la que no llegaron ni Baños, ni Valero ni Azkona. En todo caso, dependiendo de la rematadora, la acción, de acabar en gol, podría haberse revisado por fuera de juego.

Elexpuru, que asumió mucho protagonismo en campo rival, volvió a hacerse notar con un buen control y recorte hacia dentro, aunque el disparo final, con la pierna izquierda, lo detuvo Lola Gallardo sin demasiadas complicaciones.

Ya en el tiempo añadido del primer período, Sara Ortega, en una buena acción iniciada por Elexpuru y en la que participó también Valero en el interior del área, acabó rematando a la media vuelta. Lola Gallardo detuvo el cuero echando el cuerpo al césped.

Salió mandón el Atlético tras el entreacto, con varias aproximaciones al área en los minutos iniciales, sin llegar a complicar a Nanclares los intentos, entre otras, de Gaby y Jensen. También fue Valero, como en el primer acto, la que guió la primera respuesta ofensiva de las pupilas de Javi Lerga. Ganó la línea de fondo y sirvió un balón atrás que no encontró destinataria. Y Zubieta, al igual que en la primera mitad, la primera en disparar a puerta para el Athletic. Su trallazo desde fuera del área cogió demasiada altura.

A la hora de juego, justo antes de ser sustituida, Amaiur protagonizó una bonita jugada personal a la que le puso rúbrica con un tiro raso que no vio portería.

También movió piezas el conjunto athleticzale. Oguiza suplió a la amonestada Baños y Agote hizo lo propio con Azkona. Precisamente Agote, en su primera intervención, se coló hasta la línea de fondo y conectó un remate, muy escorada, que atrapó Lola Gallardo en el primer palo. Gaby, en la réplica del equipo colchonero, mandó la pelota fuera tras una incursión de Luany por el flanco izquierdo.

Para el último cuarto de hora de tiempo reglamentario, Lerga dio paso a Amezaga por Campos y en el tramo final a Patri Zugasti por Sara Ortega. Justo después de entrar al terreno de juego la exosasunista, Luany puso un centro raso desde la derecha que se paseó por el área pequeña sin que ninguna compañera llegara a él. Fue la antesala del 1-0, a los 86 minutos. Medina colgó desde la izquierda un balón al segundo palo. Gio lo cabeceó hacia el primero, donde Lauren, también con la testa, lo mandó a la red. Pese a que parecía un golpe definitivo, la reacción del Athletic fue inmediata. Patri Zugasti conectó con Agote en la banda izquierda y su envío al área lo cabeceó Amezaga con una parábola que superó la estirada de Lola Gallardo a mano cambiada.

En un final frenético, a punto de cumplirse el tiempo reglamentario, la madera volvió a aliarse con el conjunto bilbaíno y jugar en contra, de nuevo, de Medina, cuyo centro tocó en la parte superior del travesaño. Un chut de Boe Risa por encima del larguero en el tiempo adicional puso el colofón al choque.