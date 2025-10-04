El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lerga dando instrucciones a sus jugadoras. Athletic Club

Javi Lerga: «El equipo ha salido convencido y ésa es la senda»

El técnico rojiblanco se mostró satisfecho del empate en casa del Atletico, antes de recibir al Real Madrid en San Mamés

Anxo Táboas

Alcalá de Henares (Madrid)

Sábado, 4 de octubre 2025, 16:36

El entrenador del Athletic, Javi Lerga, sacó muchas conclusiones positivas del empate a domicilio contra un conjunto de Liga de Campeonas, el Atlético de Madrid. « ... Todo el equipo hizo un gran partido. Supimos encontrar lo que más nos convenía debido a la disposición de la plantilla. Hubo encuentros en los que merecimos más. Este partido es importante, porque el equipo ha salido convencido y ésa es la senda. Quizá con más fortuna podríamos haber sacado los tres puntos, por ejemplo con un posible penalti a favor en la primera parte».

