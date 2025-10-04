Javi Lerga: «El equipo ha salido convencido y ésa es la senda»
El técnico rojiblanco se mostró satisfecho del empate en casa del Atletico, antes de recibir al Real Madrid en San Mamés
Anxo Táboas
Alcalá de Henares (Madrid)
Sábado, 4 de octubre 2025, 16:36
El entrenador del Athletic, Javi Lerga, sacó muchas conclusiones positivas del empate a domicilio contra un conjunto de Liga de Campeonas, el Atlético de Madrid. « ... Todo el equipo hizo un gran partido. Supimos encontrar lo que más nos convenía debido a la disposición de la plantilla. Hubo encuentros en los que merecimos más. Este partido es importante, porque el equipo ha salido convencido y ésa es la senda. Quizá con más fortuna podríamos haber sacado los tres puntos, por ejemplo con un posible penalti a favor en la primera parte».
Noticia relacionada
El Athletic reacciona a tiempo para rescatar un punto ante el Atlético de Madrid
«Es muy difícil repetir alineación. Hasta hace poco, no hemos tenido a todas las jugadoras disponibles, y seguimos sin contar con algunas importantes», comentó el técnico rojiblanco antes de analizar la actuación de la colegiada: «Todo el apoyo al colectivo arbitral, pero es cierto que necesitamos tener claro los criterios para no volvernos locos y centrarnos en lo futbolístico».
Lerga presenta un balance de cuatro empates y dos derrotas en seis jornadas como entrenador del Athletic. «Cada vez nos sentimos más cómodas y llegamos con mucha ilusión al partido contra el Real Madrid. La directiva está trabajando para que cada vez sea más recurrente ver al femenino en San Mamés. Y creo que la afición estará apoyando y viendo cómo el equipo sale a competir».
Estreno de Eider
En este encuentro Eider tuvo un satisfactorio estreno con el primer equipo, después de dos temporadas cedida al Eibar, también de la máxima categoría nacional. «Estoy muy contenta. Esperaba que esta oportunidad llegara y ha sido en este partido. He estado preparada para ayudar al equipo y, contra el Atlético, todas hemos demostrado esa identidad que llevaba tiempo sin salirnos», comentó la central de 23 años.
«Ellas, al no venir con presión muy alta, nos dejaron ese espacio atrás en la primera parte. Por el contrario, en la segunda, sí que nos obligaron a golpear más arriba y hubo más disputas. No estábamos tranquilas, porque con un chispazo, nos podían hacer gol. Ese gol llegó cuando nos pillaron saliendo, y acumularon muchas jugadoras en el área aunque reaccionamos bien y logramos rápido el empate», explicó.
La canterana ya pone el foco en el encuentro del próximo domingo contra el Real Madrid en San Mamés: «Será difícil, pero saldremos a competir y a ganar. Creo que el resultado de empate contra el Atlético nos sirve, porque se ha vuelto a ver un Athletic con mucha garra, carácter, casta y competitividad. Esto no nos puede faltar nunca y, a partir de ahí, nos irán saliendo las cosas para alcanzar la primera victoria».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión