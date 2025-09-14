El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La capitana Ane Azkona intenta rematar de cabeza ante una rival. Athletic

El Athletic cae en Riazor y el proyecto de Javi Lerga no despega

Un tanto de Ainhoa a la media hora de juego supera al conjunto rojiblanco, que suma un punto en las primeras tres jornadas de Liga

Mateo Ferreiro

A Coruña

Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:10

Sigue el proyecto de Javi Lerga sin dar sus frutos y el Athletic, tras perder en Riazor en un partido de claros y oscuros, puede ... acabar la jornada como colista, en función de lo que haga el Eibar. Un tanto de Ainhoa superada la media hora de juego decidió un encuentro en el que el conjunto rojiblanco, jugando a ráfagas, tuvo ocasiones para no regresar de vacío.

