El Athletic cae en Riazor y el proyecto de Javi Lerga no despega

Sigue el proyecto de Javi Lerga sin dar sus frutos y el Athletic, tras perder en Riazor en un partido de claros y oscuros, puede ... acabar la jornada como colista, en función de lo que haga el Eibar. Un tanto de Ainhoa superada la media hora de juego decidió un encuentro en el que el conjunto rojiblanco, jugando a ráfagas, tuvo ocasiones para no regresar de vacío.

En un duelo de necesitados, ya que ninguno de los equipos había ganado en las dos primeras jornadas, salió más decidido el conjunto rojiblanco, que forzó un par de saques de esquina en los cinco primeros minutos. En el primero de ellos, además, gozó de una doble oportunidad, especialmente clara la primera, aunque Zubieta, obstaculizada por Paula Gutiérrez, no pudo definir con acierto ante la portera local, Inés Pereira. En la continuación de la jugada, Valero, con una media volea con poca convicción, mandó el balón centrado y manso a las manos de la cancerbera deportivista.

Deportivo Inés Pereira; Samara (Cavanagh, min. 89), Barth, Raquel, Elena, Paula Monteagudo (Paula Novo, min. 66); Lucía Martínez (Redru, min. 80), Paula Gutiérrez (Henar, min. 66), Olaya; Ainhoa y Bárbara (Marisa, min. 66). 1 - 0 Athletic Nanclares; Elexpuru, Baños, Maddi (Landaluce, min. 63), Nerea Nevado; Valero (Oihana, min. 85), Zubieta (Oguiza, min. 80), Sara Ortega; Azkona (Sanadri, min. 80), Campos (Maitane Vilariño, min. 63) y Agote Gol: 1-0 Ainhoa (min. 31).

Incidencias: Riazor. 1.000 espectadores.

El control del esférico era del cuadro bilbaíno ante un rival al que le quemaba la pelota y que no era capaz de superar las líneas de presión de las pupilas de Javi Lerga. El conjunto herculino buscó algunos balones en largo en el primer cuarto de hora, aunque tanto la defensa como Nanclares, que tuvo una salida certera con el pie, conjuraron el posible peligro.

Igual de expeditiva estuvo con los puños Inés Pereira para desviar una falta lateral servida por Sara Ortega desde el sector izquierdo. Elena también estuvo atenta para evitar que Azkona pudiera rematar poco después.

Un mal control de Ainhoa, después de un pase primoroso de Olaya, le hizo perder la ventaja para batir a Nanclares en la ocasión más clara del partido hasta ese momento, camino del ecuador del primer tiempo. La réplica de la escuadra athleticzale fue un cabezazo tibio de Azkona a la salida del quinto córner favorable a las jugadoras de Lerga.

La oportunidad más clara para el cuadro rojiblanco en el primer acto, a los 27 minutos, la firmó la propia Azkona, quien, tras recibir un lanzamiento en largo de Nanclares, aprovechó el error de Elena en el despeje para encarar a Inés Pereira, que mandó a córner la potente volea de la capitana. No pudo conectar, sin embargo, un buen remate Campos en un centro de Agote que precedió al 1-0.

Un balón en largo en el que Maddi no estuvo fina en el duelo aéreo permitió a Ainhoa enfilar la portería de Nanclares. Hizo la pared con Bárbara, que le devolvió un balón de oro, nítido para empujarlo a la red y establecer el 1-0 a los 31 minutos. El gol insufló confianza a las jugadoras de Fran Alonso y una nueva internada de Ainhoa, que buscaba a Bárbara en boca de gol, acabó con un centro que detuvo Nanclares.

Tras muchos minutos sin generar peligro ante la meta de Inés Pereira, el Athletic volvió a amenazar a través de la estrategia en los compases finales del primer período. Un saque de esquina desde el perfil derecho lo cabeceó Valero, que saltó más que nadie, por encima del travesaño.

La segunda mitad se inició con una asociación de las jugadoras del Athletic, finalizada con un centro de Sara Ortega que Campos remató a la derecha de Inés Pereira, que detuvo a continuación un centro de Agote, ya ubicada en el extremo derecho.

También tuvo que lucirse Nanclares para evitar el 2-0. Una contra de Bárbara la finalizó Paula Monteagudo con un trallazo que desvió a córner la guardameta mirandesa. Agote respondió de inmediato con un serpenteo que finalizó con un chut de zurda al que respondió la portera del Deportivo. Una falta posterior de Campos sobre Irene Pereira, reclamada en el videoarbitraje como tarjeta roja por el conjunto coruñés, quedó en nada.

Más corazón que cabeza

El ritmo inicial de ida y vuelta del primer tramo del segundo tiempo se frenó con los cambios y las interrupciones, lo que no favoreció las intenciones del Athletic, que generó una de sus mejores opciones de empatar tras el intermedio en una recuperación de Valero. Agote le dio continuidad para dejar a Sara Ortega ante la portería, aunque algo escorada, pero su remate, excesivamente cruzado, se perdió por la línea de fondo.

Replicó el cuadro herculino con un testarazo de Marisa, que no vio puerta poco antes de entrar en los últimos diez minutos de tiempo reglamentario.

Con toda la artillería de refresco en el campo -Maitane Vilariño, Sanadri y Oihana- el Athletic encerró al Deportivo en los minutos finales, con más corazón que cabeza. Un centrochut de Nerea Nevado lo devolvió el larguero y la propia futbolista vizcaína, en la continuación de la jugada, puso un centro, también desde la zona izquierda, que remató con la cabeza Sanadri e Inés Pereira lo detuvo en dos tiempos para dejar los tres puntos en Riazor