Un ansiado primer triunfo que impulsa al Eibar fuera de la cola del grupo

El estreno anotador de la delantera tanzana Opa Clement propició la deseada primera victoria de un Eibar que alza el vuelo a costa del colista ... en un momento de lo más oportuno, puesto que no hay que olvidar que el siguiente rival al que recibirá el sábado (15.00 h.) en Ipurua es nada menos que el Barcelona, que una temporada más se presenta como un rival imbatible.

Después de cuatro derrotas y el empate (0-0) ante el Badalona Women que le reportó el único punto que lucía en el casillero, las armeras viajaron a tierras valencianas convencidas de que la Ciudad deportiva de Buñol podía ser el escenario propicio para emprender su vuelo hacia una zona más relajada de la clasificación.

Con unos números que reflejaban los problemas de ambos equipo para marcar y que no les marquen, desde el principio quedó patente que el que mejor manejara la tensión que se cortaba con un cuchillo, tendría mucho ganado.

Pero pese a que el Levante quiso llevar el choque a su terreno añadiendo picante en su salida por medio de la colombiana Sintia Cabezas, lo cierto es que el muro erigido atrás por Iñaki Goikoetxea y la asfixiante presión de las atacantes azulgranas resultaron ser armas más poderosas que la mayor posesión de la que gozaron las granotas.

De hecho, salvo por un supuesto penalti que Sintia hizo reclamar a su técnico sin éxito en lo que en realidad fue una falta al borde del área a los 13 minutos y de un remate de la colombiana que Eunate rechazó con rotundidad, todas las aproximaciones peligrosas que se sucedieron después llegaron de la mano de las eibarresas. Y, en especial, por parte de Opa Climent, que tras dos avisos previos, consiguió abrir su particular cuenta goleadora al cabecear una asistencia de Patri Ojeda, que desde la línea de fondo controló y centró la falta que Garazi Facila había colgado al área.

Determinadas a comerse el contenido de la lata que la tanzana logró sumar al tanto que la exarmera del Granada añadió en propia puerta a la cuenta azulgrana el pasado fin de semana, las eibarresas no se adreraron tras las molestias físicas que obligaron a Mireia Masegur y Laura Camino a abandonar el campo al inicio de la segunda mitad.

El resto de sus compañeras sabían que debían aunar esfuerzos para contener el intento de reacción de un Levante cuyo aparente dominio seguía siendo estéril frente a las rápidas salidas de las visitantes cada vez que conseguían robar un balón.

Conforme pasaban los minutos la paciencia de las granotas se iba consumiendo, mientras que la convicción de las azulgranas, que se mantuvieron firmes tras los cinco cambios realizados por Iñaki Goikoetxea, ganaba enteros.

Tampoco perdieron la compostura cuando Iñaki Goikoetxea fue expulsado en la recta final del choque por protestar una petición del Levante para revisar una posible agresión de Carla a una jugadora del cuadro valenciano que la colegiada tampoco apreció.

Y tras nueve largos minutos de añadido, finalmente sonó el pitido final que certificó la primera victoria de la temporada en la quinta jornada.

Cinco equipos por debajo

Beneficiada además por los resultados negativos de varios de los equipos que le rodean en la tabla, la escuadra armera se ha impulsado hasta la undécima plaza con cuatro puntos, situándose por encima de cinco equipos, entre ellos el Athletic, que no pasó del empate en casa ante el Sevilla (1-1).

Levante Coronado; Alharilla, Velasco. Teresa Mérida. María Gabaldón; Sintia Cabezas (D. Luque, m. 80), Dolores Silva (Agama, m. 65), Carol Marín, Raiderlin Carrasco (Ana Franco, m. 46); Núñez, Erika (Daniela Castellanos, m. 46). 0 - 1 Eibar Eunate; Patri Ojeda (Guereñu, m. 69), Etxezarreta, Mireia (Iribarren, m. 59), Carla Andrés, Garazi; Alimata, Arene (Elena Valej, m. 87), Emma Moreno; Laura Camino (Carmen Álvarez, m. 59) y Opa Clement (Iara Lacosta, m. 87). Gol: 0-1, Opa Clement (m. 39).

Árbitra: Lorena del Mar Trujillano, tinerfeña. Expulsó con roja directa (m. 89) por protestar a Iñaki Goikoetxea, y amonestó a la armera Emma Moreno y Carla Andrés.