Opa Clement sonríe plena de felicidad tras abrir su cuenta anotadora con el gol que reportó la victoria. SD Eibar

Un ansiado primer triunfo que impulsa al Eibar fuera de la cola del grupo

El estreno goleador de la tanzana Opa Clement da un balón de oxígeno al conjunto armero en vísperas de la visita del imbatible Barcelona

Letizia Gómez

Eibar

Domingo, 28 de septiembre 2025, 22:04

El estreno anotador de la delantera tanzana Opa Clement propició la deseada primera victoria de un Eibar que alza el vuelo a costa del colista ... en un momento de lo más oportuno, puesto que no hay que olvidar que el siguiente rival al que recibirá el sábado (15.00 h.) en Ipurua es nada menos que el Barcelona, que una temporada más se presenta como un rival imbatible.

