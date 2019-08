El Bilbo ya está en marcha. A las 20 horas de este lunes comenzó su pretemporada en el polideportivo de San Ignacio con la mira puesta en un ejercicio más que exigente en la máxima categoría de del fútbol sala femenino. El 8 de junio las jugadoras del Bilbo firmaron el ascenso en la pista del Telde en Las Palmas de Gran Canaria, y ahora se preparan para mantener su sitio en la élite. Esa es la meta. «El objetivo es claramente la permanencia. El cambio de categoría te obliga a pensar de forma muy prudente, sobre todo cuando no se ha podido reforzar la plantilla de la manera más adecuada para equilibrar el salto de competición», reconoce el entrenador José Andrés Muñoz, que solo cuenta con la incorporación de Jone Guarrotxena, portera procedente del Stilo bilbaíno, a una plantilla en la que siguen Raquel, Nerea, Ixone, Almu, Diana, Garbi, Elena, Jess, Esti, Pitxi, Andrea y la veterana capitana Isa.

«Hay que tratar de mantener el espíritu de la temporada pasada con el que conseguimos el ascenso. Las claves serán el trabajo, el compromiso y el esfuerzo para mantener el nivel físico. Sin un entrenamiento adecuado y sin trabajo semanal será imposible conseguir objetivos. Además, ya conocemos este cambio y nos puede ayudar a que seamos consecuentes con lo que nos vamos a encontrar. Aunque es cierto que la situación con que afrontamos la competición no es la más idónea en cuando a la confección de la plantilla», lamenta el técnico.

El Bilbo sabe que le aguarda una temporada muy dura. Será totalmente opuesta a la anterior en la que obtuvo 24 victorias y solo cedió tres empates y una derrota. Se asemejará más a la campaña 2014-15, la última en la que el club vizcaíno estuvo entre las mejores, y en la que únicamente sumó 3 victorias, con 6 empates y 21 derrotas encajadas. «Pero vamos a luchar contra las adversidades. Es evidente que va a ser una temporada muy difícil con cosas no tan positivas como la pasada. Por eso, tenemos que ser más maduras y aprovechar aquellas jornadas que tenemos para poder sacar puntos».

Derrotas y aprendizaje

«Hay que ser positivas prosigue el entrenador- y las derrotas nos tienen que servir de aprendizaje y no de desaliento. En Primera hay equipos que son como nosotras, y ahí tenemos que mantener nuestra filosofía de sacrificio porque hay opciones de recaudar puntos». Muñoz es consciente de que el salto de categoría supone un «cambio muy grande». «El primer grupo de equipos está a otra altura que la nuestra. Hay otros clubes que están algo por encima de nosotras, pero no a un nivel al que no podamos entrar. No tenemos que bajar nunca los brazos. Resultará complicado que sea un año para disfrutar al entender, a priori, que va a haber más derrotas que victorias», se sincera el técnico, que comprobará el estado de sus jugadoras este fin de semana en un torneo en Villaviciosa ante el Burela y el Rodiles.

El Bilbo iniciará el sábado 14 de septiembre su temporada en la Primera División con una visita al Alcorcón. Y cerrará el campeonato el 2 de mayo en la pista del Burela. Su primer partido como local lo jugará el 21 de septiembre ante el Penya Esplugues. Y luego aguardan el Atlético Navalcarnero, Universidad de Alicante, El Pozo Murcia, Poio Pescamar, Sala Zaragoza, Móstoles, Jimbeé Roldán, Majadahonda, Xaloc Alacant, Cidade As Burgas, Ourense Envialia y Leganés. Además de la competición liguera, el Bilbo disputará la Copa de la Reina el 6 de diciembre, ante un rival aún por determinar, gracias a su fenomenal y meritoria temporada pasada. «Las primeras jornadas nos van a poner en la realidad de esta competición. Ahora, vamos a comenzar la pretemporada en condiciones poniéndonos al día en el apartado físico», porque el «apartado táctico está más sólido al ser la misma plantilla».