El Bilbo viaja a Murcia dispuesto a mejorar sus prestaciones Varias jugadoras del Bilbo antes de uno de sus encuentros en casa. / B.F.S. El club vizcaíno, tras las dos últimas goleadas encajadas, se enfrenta a un adversario que tiene sus mismos puntos aunque un partido menos J. A. PÉREZ CAPETILLO Jueves, 10 octubre 2019, 22:53

El Bilbo Fútbol Sala femenino juega este sábado (16.15 horas, pabellón José María Cagigal) ante el UCAM El Pozo Murcia. Lo hace con el propósito de ofrecer una mejor versión tras las dos recientes goleadas que ha recibido en Primera División. Los dos conjuntos contendientes presentan los mismos puntos, 3, aunque las locales cuentan con un partido menos.

En la pasada jornada, el próximo rival del Bilbo perdió en su pista ante el Orense 2-3. Por su parte, las de José Andrés Muñoz vienen de un par de duras derrotas en las que han encajado 15 goles. Y es que con 23 tantos, son ya el equipo que más tantos ha recibido en las cuatro jornadas transcurridas.

«El UCAM Pozo Murcia es el conjunto al que ganamos en el play-off cuando subimos la última vez a Primera. Ellas forman un equipo joven con varios años de experiencia en la máxima categoría. Han ido mejorando poco a poco, con jugadoras sin demasiado nombre pero con muchas cualidades quienes, además, han empezado bien la temporada. Presentan un nivel de juego suficiente para dar guerra a los clubes de la mitad de la tabla para arriba», declara el técnico del Bilbo.

Cuatro bajas

Para este partido, José Andrés Muñoz cuenta con varias bajas. En total, serán cuatro las jugadoras que no podrán ser de la partida, tres por cuestiones laborales, tras no poder cambiar los turnos de sus respectivos trabajos para poder desplazarse hasta Murcia. La otra es Garbi, con la que previsiblemente no podrá contar en toda la temporada por la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla.