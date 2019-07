Cómo hacer deporte y protegerte del sol al mismo tiempo Lo ideal en verano es hacer ejercicio a primera hora de la mañana o a última de la tarde. / FOTOLIA Consejos para deportistas que no quieren sufrir sustos ni quemaduras por ejercitarse en pleno verano PANTXIQUE CASQUERO Doctora en medicina estética Lunes, 22 julio 2019, 21:53

El sol tiene muchos beneficios, con respecto a la vitamina D, por ejemplo. Es de por sí muy saludable. Todos nos encontramos fenomenal con la luz solar, pero hay que protegerse de ella porque daña la piel, produciendo radicales libres y generando una oxidación que hace que envejezcamos antes. Por ello, los deportistas deben de tener especial cuidado cuando se ejercitan en verano.

Lo ideal sería utilizar una crema 50+, que ya un factor de protección aceptado por todas las casas comerciales, para que no haya confusión. Es la que mejor protege, pero hay que saber que hay que darse una cantidad suficiente. A veces nos estamos echamos mucho menos de la cuenta, como un centímetro cúbico de producto, y eso no va a ser suficiente. Hay que darse una capa más o menos como un garbanzo, y unos 5 o 6 por toda la superficie de la cara. Siempre hay que hacerlo una hora antes de salir a hacer deporte. La piel tiene que absorberlo bien, como se hace con una crema hidratante. Ahora hay productos que vienen con factores de hidratación e inhibición de la formación de manchas. A veces solo con esa crema completa protectora de alta calidad no tenemos que darnos ninguna otra debajo, evitando el tener que echarnos varios productos, lo que a muchas personas puede llegar a molestar.

Hay que tener mucho cuidado con las zonas expuestas, como la nariz, la frente, la parte de detrás de la nuca o el borde de las orejas, donde a veces se puede formar una quemadura... También los labios. En este caso hay protectores específicos, barras labiales que cuidan e hidratan la zona, que en este caso cuenta con un tejido diferente, mucosa y no piel, y debe de estar también bien hidratado.

Además de echarse la crema una hora antes y de no descuidar ninguna parte que va a estar en contacto directo con el sol, hay que acordarse de renovar el producto. Cuanto más alta es la protección más tiempo podemos estar tranquilos. Teóricamente, con un 50+ podríamos estar toda la mañana sin darnos más, pero eso no es cierto. Lo recomendable sería volverte a darte cada 2 horas. Además de la alta protección, los deportistas también deberían usar una crema que fuera resistente al agua, tanto por el sudor generado como por si la actividad se desarrolla en una piscina o en ambiente mojado.

En cuanto a la ropa, es importante el uso de prendas que transpiren y tener especial cuidado con la cabeza. Es una parte del cuerpo en la que es muy difícil dar una protección solar. Existe alguna marca que ha sacado al mercado gorras que además de la barrera física que ya de por sí hacen también cuenta con algunas características más protectoras. Y es que hay que tener cuidado con el cuero cabelludo porque las quemaduras y las insolaciones en él son habituales, y muchas veces se tiende a proteger el resto del cuerpo y se descuida la cabeza. Hay que tener en cuenta todo esto y saber que además de los rayos solares, los A y B, también inciden los infrarrojos y el propio calor que genera el sol.

Para que la piel no sufra tanto ahora en verano el cuerpo debe de estar perfectamente hidratado, por lo que es aconsejable beber tanto antes como durante el ejercicio, y hacerlo en grandes cantidades. Si una persona habitualmente tiene que ingerir entre litro y medio y dos litros de agua, dependerá del tipo de ejercicio que haga pero se debería de salir con las reservas cubiertas.

Y cómo no, lo más importante si cabe, es evitar hacer ejercicio en las horas centrales del día, cuando la exposición solar es la más alta, desde el mediodía hasta primera hora de la tarde. Lo ideal sería sacar un hueco a primera hora de la mañana o a la última de la tarde.