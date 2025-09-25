El presidente del Lointek Gernika contrario a jugar ante su rival israelí en la EuroCup

El presidente del Lointek Gernika, Gerardo Candina, lo tiene claro. Tras clasificarse para la siguiente fase de la EuroCup Women ganando con autoridad al Pas ... Giannina griego –33 puntos de diferencia tanto a la ida como a la vuelta–, ha mostrado, a título personal, su negativa a jugar ante el Elitzur Ramla israelí, conjunto encuadrado en su grupo junto al Uniao Sportiva Azores de Portugal y el NKA Universitas Pecs de Hungría. «Estamos totalmente en contra del brutal genocidio en Gaza. Yo no disputaría esos partidos, pero lo analizaremos en la junta directiva y tomaremos una decisión definitiva al respecto como hacemos siempre», lanzó.

El conjunto hebreo, único de su país en competición europea femenina FIBA, ha comunicado a los rivales que no renuncia al torneo y ha propuesto a sus rivales que todos sus partidos tengan lugar en campo contrario. Según el calendario, el primero de los duelos del Lointek ante el Elitzura está programado para el 23 de octubre en Ramla, aunque parece claro que no será así. El choque de la villa foral, por su parte, tendría lugar a finales de noviembre y, en caso de que el Lointek Gernika aceptase, disputaría ambos compromisos ante el Elitzur en el polideportivo Maloste, eso obligaría a organizar un gran despliegue de seguridad teniendo en cuenta que la estancia del cuadro israelí en tierras vizcaínas se prolongaría durante un mínimo de cuatro días.

Hasta el momento, los diferentes organismos deportivos internacionales, al contrario de los que sucedió tras la guerra de Ucrania que prohibieron la participación de los deportistas y equipos rusos en las distintas competiciones, no han tomado ninguna decisión respecto a Israel, mientras continúa la matanza en la Franja de Gaza. En este sentido, el Lointek está pendiente de ver cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas semanas.

«Vamos a hablar con FIBA, CSD y Federación Española para tratar sobre el tema. De aquí a la última semana de noviembre pueden adoptarse decisiones por parte de los estamentos oficiales que cambien la situación», apuntó Candina. Los dirigentes del Lointek no quieren precipitarse sin tener todos los cabos atados. «Llevamos siete de los últimos doce años participando en la EuroCup y es una competición que nos gusta tanto al club como a la afición, pero si finalmente se decide no jugar asumiremos las consecuencias que ello pueda acarrear en forma de sanción con deportividad», concluyó Candina.

No es la primera vez que el Lointek Gernika se ve implicado en una situación así, aunque con resolución del asunto bien distinta. En 2023, el Ramat Hasharon israelí también quedó encuadrado en el grupo del cuadro granate dentro de la EuroCup Women, pero la entidad hebrea decidió retirarse por el conflicto en su país. Esta vez, sin embargo, parece que el Elitzur Ramla tiene claro, al menos de momento, que sigue adelante.

La postura del presidente del Lointek Gernika se suma a otros gestos de personas y entidades del mundo del deporte y de la cultura que buscan denunciar «el genocidio» del pueblo palestino. En la pasada Vuelta a España, sin ir más lejos, varias etapas, incluida la de Bilbao, tuvieron que acabar unos kilómetros antes del punto establecido debido a las protestas propalestinas.