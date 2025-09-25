El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente del Lointek Gernika contrario a jugar ante su rival israelí en la EuroCup

La junta directiva de la entidad vizcaína, que espera movimientos por parte de los estamentos deportivos, tomará una decisión definitiva en los próximos días

Julen Ensunza

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:13

El presidente del Lointek Gernika, Gerardo Candina, lo tiene claro. Tras clasificarse para la siguiente fase de la EuroCup Women ganando con autoridad al Pas ... Giannina griego –33 puntos de diferencia tanto a la ida como a la vuelta–, ha mostrado, a título personal, su negativa a jugar ante el Elitzur Ramla israelí, conjunto encuadrado en su grupo junto al Uniao Sportiva Azores de Portugal y el NKA Universitas Pecs de Hungría. «Estamos totalmente en contra del brutal genocidio en Gaza. Yo no disputaría esos partidos, pero lo analizaremos en la junta directiva y tomaremos una decisión definitiva al respecto como hacemos siempre», lanzó.

