El Lointek Gernika apunta a la Copa como primer gran objetivo

Julen Ensunza Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:57 | Actualizado 13:49h. Comenta Compartir

El Lointek Gernika afronta el nuevo curso con ilusiones renovadas y el impulso que representan los buenos resultados cosechados en pretemporada –clasificación para la EuroCup Women y con la Euskal Kopa bajo el brazo–. pero con la plantilla sin cerrar debido a las bajas por lesión de las dos americanas, Cameron Williams y Taylor, que estaban llamadas a sellar la pintura. La entidad ha salido al mercado para completar al menos una de las dos plazas que dejan estas jugadoras, «pero es complicado», reconoció el técnico Lucas Fernández.

En caso de concretar algún refuerzo, además, probablemente «no estará para el primer encuentro liguero» que enfrentará este sábado a las de la villa foral con el Movistar Estudiantes en Maloste. A todo eso se suma la lesión en el hombro de Naia Zubiaga, que ha sido intervenida este lunes, por lo que ahora mismo el plantel está justo de efectivos para afrontar dos competiciones de la exigencia de la Liga y la EuroCup.

«El nivel de la Liga ha subido un escalón potente y vamos a ver dónde nos situamos nosotras», aseguró el técnico, Lucas Fernández que, pese a todo se mostró ambicioso y «con ganas de mejorar lo anterior focalizando el trabajo en ser un equipo competitivo siempre». La versatilidad de la plantilla permite minimizar las actuales carencias, sobre todo en posiciones interiores como se ha podido ver ante el Pas Giannina griego en Europa y en los dos partidos de la Euskal Kopa.

«Ha sido una oportunidad de testarnos con dos equipos que están con nosotros en Liga y que nos da una referencia mayor de dónde nos encontramos», apuntó Fernández sobre el título cosechado este domingo ante el Kutxabank Araski. Aunque el técnico no quiso marcarse ninguna meta a nivel clasificatoria en la competición de la regularidad, sí reconoció que la Copa de la Reina «ilusiona porque hemos vivido experiencias únicas con nuestra afición en ese torneo».

El torneo del K.O.tTambién es una competición en la que tienen puesta la mirada tanto la jugadora local Ane Olaeta como una de las incorporaciones de la presente campaña, Ángela Salvadores. «Somos un equipo con muchas caras nuevas y aún queda ensamblar piezas. El trabajo diario nos dirá hasta dónde podemos llegar. Motiva la competición europea, pero también entrar en la Copa y, si es posible estar en el play-off, pero hay que ir paso a paso», destacó Olaeta.

Referentes

Salvadores, por su parte, puso el foco en que «hay que seguir construyendo el equipo porque salvo dos jugadoras de la pasada campaña todas somos nuevas y eso no se consigue ni en un día ni en un mes, pero el grupo humano es muy bueno y esa es la base». La escolta asturiano destacó el crecimiento que está registrando la Liga F los últimos años «de la mano de clubes de la ACB» y se mostró también ambiciosa. «Venimos a entrenar todos los días pensando en disputar la Copa y por qué no los play-off», resaltó.

A la espera de concretar alguna incorporación, las jugadoras del Lointek Gernika han tenido este lunes su presentación oficial en sociedad con la presencia en el acto del CEO de Lointek Javi Loroño, la diputada de Euskera, Cultura y Deporte Leixuri Arrizabalaga; y el concejal de Deportes del Ayuntamiento gernikarra Gorka Otaolea, entre otros. El principal patrocinador de la entidad apostó por «seguir creciendo con el apoyo de todos» y pidió al equipo y cuerpo técnico «ambición» y «pasión» para lograr ese objetivo.

Asimismo, Arrizabalaga puso al Lointek como «referente del baloncesto femenino en toda Bizkaia» y lo calificó como «algo más que un equipo». El Lointek, que además del primer equipo femenino, cuentan con once conjuntos en total desde prebenjamines a senior, así como un equipo adaptado, sumará este año uno más de veteranas que competirá en la Liga territorial.

Temas

Lointek Gernika