Las jugadoras del Athletic aplauden a la afición en San Mamés. Mireya lópez

El Athletic femenino, a estrenarse en la Liga F

«Debemos ser más consistentes», pide Javi Lerga a sus jugadoras para el duelo frente al Alhama

A. Echevarría

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:45

Comenta

Javi Lerga apela a la consistencia de sus jugadoras y a una pizca de fortuna para que el Athletic logre hoy la primera victoria del curso en casa del Alhama. El preparador rojiblanco, que recupera a Clara Pinedo en la convocatoria tras dejar atrás su lesión, reconoció que frente al conjunto murciano «queremos que nos acompañe también un poco la suerte para conseguir esos tres puntos. El equipo siempre ha hecho bien cosas, pero siempre ha ocurrido algo que nos ha penalizado mucho. Queremos cambiar la dinámica».

«El equipo entrena muy bien y está muy unido», añadió el técnico de Tafalla, que se refirió a la situación complicada del equipo –cuatro empates y tres derrotas– a una falta de «madurez y competitividad» para cambiar la racha. «Es fundamental conseguir los tres puntos para poder encarar ese descanso que nos vendrá muy bien a nivel de cabeza».

El Alhama dobla en puntos a las leonas. No es un rival fácil pero sí «menos complicado» que a otros anteriores aunque considera Lerga que puede ser un «partido trampa».

